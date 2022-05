L'autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau nous raconte ses souvenirs d'enfance.

Un texte de Yohane Cassabois

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants par leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide ou le genre studieux qui avait toujours la main levée? J’ai toujours été un peu clown, mais au primaire, j’avais de bons résultats. Au secondaire, j’étais plus en mode représentation pour faire rire les autres qu’en mode études .

Je niaisais un peu (rires)! Roxane Bruneau

Roxane Bruneau Photo : Gracieuseté de Roxane Bruneau

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)? Au secondaire, j’ai reçu beaucoup de prix en art dramatique.

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Ma professeure de mathématiques Sofia Galaz, qui m’a enseigné au secondaire à l’École Fernand-Seguin. Elle a été marquante pour moi. Une main de fer dans un gant de velours. Roxane Bruneau

- Pour vous, la récré, ça rimait avec… Faire du social!

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Je rêvais de faire le métier que je fais présentement.

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami / meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble! Sabrina et Janis sont mes deux plus anciennes amies. Notre amitié date du secondaire.

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous à la jeune Roxane? Ça va être correct!