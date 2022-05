Le 20 mai est désigné, par l’Organisation des Nations unies (ONU), Journée mondiale des abeilles.

Un texte de Ève Christian

Il est primordial de rappeler l’importance de cet insecte et de la pollinisation pour la survie des écosystèmes. Les livres, les balados et les sites Internet qui suivent expliquent aux enfants le rôle essentiel que les abeilles jouent à l’échelle mondiale, tout en soulignant les menaces auxquelles elles font face.

Titre : L’abeille à miel

Autrice : Kirsten Hall

Illustratrice : Isabelle Arsenault

Traducteur : Mathieu Leroux

Éditions : La Pastèque

Pour les lecteurs et lectrices à partir de : 4 ans

Résumé : un court texte, complété d’illustrations aux teintes fleuries où le jaune prédomine, présente le rôle des abeilles et la manière dont elles l’accomplissent. Un mélange entre le langage descriptif et les paroles sortant de la bouche des abeilles!

Mon avis : en dernière page de ce livre, l’autrice s’adresse aux lecteurs et aux lectrices d’un âge plus avancé en décrivant à quel point cet insecte est essentiel à la nature et en suggérant des façons simples de contribuer à sa survie.

Balado : en complément de ce bel album, il y a un balado de six minutes issu d’une coproduction des Éditions de La Pastèque et de La puce à l’oreille. Les effets sonores sont amusants et captent l’attention des jeunes, comme le font les illustrations du livre!

Textes : Alex Beausoleil et Prune Lieutier

Voix : Julien Vaillancourt Laliberté

Réalisation: Ivann Uruena, Les Studios Bakery

—

Titre: La vie secrète des abeilles

Autrice: Moira Butterfield

Illustratrice : Vivian Mineker

Éditions: Broquet

Pour les lecteurs et lectrices à partir de : 7 ans

Résumé : Buzz, l’abeille à miel, invite les filles et les garçons à partager son quotidien et à y découvrir ses compagnes ainsi que leur mode de vie. Parmi ses pages instructives, le livre présente cinq contes de divers pays qui s’intercalent, apportant un peu de fiction dans cette réalité. Des cherche et trouve amuseront les plus jeunes.

Mon avis : mon coup de cœur! Parsemés au fil des informations éducatives, plusieurs chiffres permettent aux jeunes de comprendre concrètement les caractéristiques d’une abeille et le travail qu’elle accomplit pour nous donner un miel divin. J’ai appris que cet insecte danse des chorégraphies différentes pour signifier à ses amies à quelle distance et vers quelle direction se trouve le pollen… Intéressant! Un livre abondamment illustré qui attirera le regard des bambins et qui convaincra les enfants d’un âge plus avancé de le dévorer d’un couvert à l’autre.

Dans la même collection : La vie secrète des arbres

—

Titre : Le miel écarlate

Autrice et auteur : Sophie-Anne Vachon et Marc Trudel

Illustratrice : Sophie-Anne Vachon

Éditions : Z’ailées

Pour les lecteurs et lectrices à partir de : 8 ans

Résumé : Albert se pose beaucoup de questions et adore faire des recherches pour trouver les réponses. Un jour, son amie Sam lui offre des baklavas faits avec du miel écarlate. Il est intrigué par cette couleur, qui n’est pas naturelle pour du miel. D’où ce rouge vient-il? Son esprit scientifique piqué par la curiosité l’entraîne dans une nouvelle investigation.

Mon avis : cette histoire est le tome 2 de quatre romans qui se lisent facilement grâce aux grandes polices de caractères et aux illustrations en noir et blanc. De façon subtile, Albert emploie la démarche scientifique pour mener son enquête. Un bel apprentissage pour les jeunes.

Dans cette collection, Les enquêtes d’Albert le curieux, on trouve aussi quatre livres documentaires sur les sciences, la magie et les mathématiques.

---

Titre : Abeilles

Auteur : Wojciech Grajkowski

Illustrateur : Piotr Socha

Traductrice et adaptatrice : Lydia Waleryszak

Éditions : La Martinière

Pour les lecteurs et lectrices à partir de : 9 ans

Résumé : tout sur l’abeille, dont l’apparition sur terre remonte à 100 millions d’années! Sa morphologie; les rôles de chacune dans la colonie; sa présence dans la société à travers l’Histoire; l’apiculture ainsi que les instruments et le travail des gens qui pratiquent ce métier; la fabrication du miel et son utilité en cuisine; les plantes mellifères; les amis et ennemis des abeilles; et plusieurs autres sujets.

Mon avis : un beau grand livre qui renseigne tout en divertissant. Les illustrations, grandes et abondantes, complètent bien le texte. L’ouvrage est à ce point complet qu’il peut être utile pour des travaux scolaires. Les pages curiosités apicoles , où se trouvent des infos en vrac, ont satisfait ma soif de savoir.

Le butinage Photo : insectarium de montréal (andré sarrazin)/André Sarrazin