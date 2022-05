Alexandre Courteau nous raconte ses souvenirs d'enfance et souligne l'importance de rêver.

Un texte de Yohane Cassabois

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’auteur et animateur Alexandre Courteau, à qui l'on doit notamment El Kapoutchi, se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide ou le genre studieux qui avait toujours la main levée?

J'étais assurément du genre clown! En 5e année du primaire, j'ai participé au spectacle de fin d'année en faisant un numéro de stand up comique! Alexandre Courteau

Je faisais une parodie d'une pub sur le porc! J'adorais RBO, et Ding et Dong. Yvon Deschamps était mon idole. J'écoutais ses monologues sur vinyles en jouant sur ma console Sega. Après, au secondaire, j'ai continué de faire le clown... mais parfois, ça m'a coûté un peu cher sur le plan des notes!

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

J'en ai reçu quelques-uns au secondaire : en anglais, en éducation physique et surtout en histoire. J'avais une facilité avec cette matière. Je n’ai jamais été très fort en maths ou en sciences. Mon truc, c'était plus la littérature et la musique.

Alexandre Courteau Photo : Gracieuseté d'Alexandre Courteau

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Mon prof de 6e année, Daniel Roy, était vraiment super. Il était ouvert sur le monde et nous donnait confiance. Je me souviens, il avait fait un voyage en Égypte et il nous avait montré ses photos. Son récit était fascinant. Il nous a ouvert sur le monde. Il était généreux. Alexandre Courteau

- Pour vous, la récré, ça rimait avec…

Ballon-chasseur, assurément. J'adorais le jeu. Je me souviens d'un match épique que j'ai finalement gagné. Toute l'école nous regardait. Il ne restait que moi et un des plus tannants, le petit Jean-Sébastien. Personne ne voulait perdre; les derniers échanges ont été longs. Il y a eu des insultes, des cris, mais j'ai finalement triomphé!

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Je rêvais beaucoup aux étoiles. J’étais admirateur de Star Wars. En famille, on s'installait sur le toit du chalet la nuit l'été pour regarder les étoiles avec des longues-vues. J'adorais regarder la Lune dans un télescope. Je n'avais pas encore en tête de métier, mais j'écoutais déjà beaucoup de musique. Mon père enseignait la musique en plus d'être facteur pour Poste Canada. Nous passions nos week-ends baignés de musique et entourés de musiciens.

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

Mon meilleur ami, c'était Étienne Deslauriers. Nous sommes allés au primaire ensemble. C'était un de mes voisins. On allait à l'école ensemble à pied tous les matins. Je jouais au basketball avec lui et son père était le coach de notre équipe. Son père était posé et réfléchi, comme mon ami. J'adorais jouer au basketball. On jouait tout le temps, même à l'intérieur, dans mon sous-sol, où l’on avait installé un petit panier (on prenait un petit ballon fait pour cela). On faisait des tournois et on jouait contre d'autres écoles. J'avais été la recrue de l'année dans la ligue, ce qui m'avait valu une photo dans le journal local de Laval! Au début du secondaire, nos chemins se sont séparés. Lui avait bifurqué dans une filière dite douance . Moi, j'avais la filière... plutôt hippies (voir les cheveux longs sur ma photo de finissants)!

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous au jeune Alexandre?

Tu auras de la chance dans cette vie!