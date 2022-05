Un enfant aux prises avec des allergies peut avoir un comportement peu facile, ce qui rejaillit sur le bien-être familial.

Un texte de Ève Christian

En ce Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires, voici des suggestions, en divers formats, qui aideront enfants et parents à comprendre pourquoi les allergies arrivent et comment vivre relativement normalement avec elles.

Livres

Pour les enfants de 4 ou 5 ans et plus

Avec comme point de départ une histoire du quotidien, ces livres abordent plusieurs des éléments présents quand un enfant découvre que son corps n’a pas assez de petits soldats pour combattre un allergène, soit les symptômes d'une réaction allergique, l'allergologue et les tests cutanés et sanguins, l'auto-injecteur d'épinéphrine, les trucs pour rester en sécurité à l'école et à la maison, et le pourquoi moi? , car il arrive souvent que l’enfant se demande pourquoi il est allergique et pas sa fratrie ou ses camarades.

Titre : Pas de noix pour Sara

Autrice : Sylvie Louis

Illustratrice : Romi Caron

Éditions : Dominique et Compagnie

Mon avis : Les enfants se reconnaîtront facilement dans cette histoire réaliste, racontée par Sara, 6 ans, qui amène subtilement les points importants mentionnés un peu plus haut.

La section informative Pour en savoir plus , à la fin du livre, rassurera les parents ainsi que les éducatrices et éducateurs. Ce livre fait partie de la collection Une histoire sur…, qui touche plusieurs domaines (la déficience intellectuelle, la colère, l’autisme, etc.).

---

Titre : Moi, je connais ça, les allergies!

Autrice : Dominique Seigneur

Illustrateur : Jacques Laplante

Éditions : Petit homme

Mon avis : Grâce à Violette, 7 ans, les enfants ayant certaines allergies alimentaires sauront quoi faire pour rester en sécurité dans leur environnement. L’humour et les illustrations cocasses dédramatisent ce sujet. Deux recettes et un lexique des mots rencontrés au fil du récit complètent l'album instructif, révisé par Allergies Québec.

---

Titre : Les allergies racontées aux enfants

Autrice : Sylvie Cyr

Illustrateur : Jean Morin

Éditions : De Mortagne

Mon avis : Amy, 5 ans, ira bientôt à l'école pour la première fois. Ses parents et elle éprouvent de l’inquiétude quant à la gestion de ses allergies alimentaires, et avec raison. Approuvé par le Dr Des Roches, allergologue au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, ce livre répondra à leurs questions de plusieurs façons. On lit d’abord la mise en situation racontée avec les mots d’Amy, qui intéressera les enfants. L'analogie entre la réaction allergique sur le corps et un chien qui garde la maison est très imagée et facile à comprendre. J’ai adoré!

En bonus : des trucs et stratégies avec des actions concrètes à appliquer au quotidien, l’aspect émotif (colère, injustice ou frustration), la science pour satisfaire les curieuses et les curieux et, finalement, des pages utiles pour les parents.

Et un guide pour les parents :

Titre : Allergies : stratégies pour gérer les allergies alimentaires

Autrice : Sylvie Cyr

Éditions : De Mortagne

Mon avis : En plus d’apprécier la lecture du livre précédent (avec leur enfant), les parents trouveront dans celui-ci, écrit en collaboration avec l’allergologue Marie-Noël Primeau, des explications détaillées et poussées, agrémentées d’encadrés relatant des cas vécus et apportant des précisions scientifiques, qui m’ont d’ailleurs beaucoup renseignée. On y trouve des réponses à plusieurs questions, notamment : jusqu’à quel point, en fonction de l’âge de l’enfant allergique, les parents doivent-ils s’impliquer? Et à quels moments? En plus, une vingtaine de recettes sans allergènes, plusieurs ressources et des stratégies. Ce livre le précédent et plusieurs autres titres composent la collection La boîte à outils.

Balado

Balado Dis-moi, docteur Photo : Radio-Canada

Titre :D’où viennent les allergies alimentaires, et comment les traiter

Animateur : Le Dr René Wittmer, médecin de famille, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Réalisateur : Philippe Marois, Radio-Canada

Résumé : Avoir une allergie alimentaire sévère, c'est vivre avec la crainte de tomber sur une trace d'un aliment qui a le potentiel de nous tuer. Le Dr René Wittmer s'entretient avec le Dr Jonathan Lacombe-Barrios, immunoallergologue, pour démystifier ce mal qui touche plusieurs personnes, jeunes comme adultes, et qui peut survenir à tout âge.

Mon avis : J’ai beaucoup appris de cet échange convivial entre un médecin de famille et son collègue expert. Le ton amical et le niveau de vulgarisation sont parfaits. J’ai entre autres découvert le syndrome pollen-aliment, qui engendre une réaction croisée chez une personne qui croque dans une pomme. Des picotements autour et dans la bouche se manifestent, car le corps réagit en associant la pomme à un pollen. Cependant, une fois la pomme cuite, la réaction allergique ne se manifeste plus. Et, pour la première fois, je réalise qu’une allergie aux crustacés a un lien avec celle aux acariens; grossissez des milliers de fois un acarien et vous y verrez une forte ressemblance avec un gros crabe. C'est le doc qui l'a dit!

Vous connaissez la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie? Vous saviez qu’il est possible de se débarrasser de ce trouble de santé et que l’immunothérapie orale donne d’excellents résultats pour la désensibilisation à certains allergènes? La science évolue : dans le passé, on a recommandé de ne pas introduire les allergènes tôt dans l’alimentation d’un bébé, alors que maintenant, c’est l’inverse. Les études avancent et les recommandations médicales changent, parfois d’un extrême à l’autre. Très intéressant.

Site Internet

Mai est le Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires. Le site Internet d’Allergies Québec propose une multitude d’outils destinés aux adultes qui doivent s’occuper de l’allergie nouvellement diagnostiquée chez leur enfant ainsi que quelques initiatives destinées aux ados.

Voici quelques liens intéressants :

Des propositions d’activités pour souligner des moments spéciaux (rentrée scolaire, Halloween, Noël, camps d’été, etc.)

La prévention des allergies alimentaires chez le nourrisson

La prise en charge les bébés et les jeunes enfants allergiques

Des suggestions pour favoriser l’intégration des jeunes à l’école

Et deux balados : la désensibilisation aux allergies alimentaires, et apaiser son anxiété liée aux allergies alimentaires