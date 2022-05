Les lunchs peuvent être de joyeux casse-têtes, mais avec ces 5 idées pour vous inspirer, vous saurez quoi préparer!

Texte de Nadine Descheneaux

Faux sushis

Amusez-vous à créer des faux sushis avec des tortillas roulées : du jambon haché, des morceaux de poulet, des tartinades, des légumes en julienne, etc. Pour faire sourire vos gourmands et gourmandes, donnez des noms à vos créations.

Muffins-repas

Préparez une recette de quiche et faites-la cuire dans des moules à muffins. Au mélange d’œufs, ajoutez des légumes, du fromage et une protéine. Ces bouchées nutritives peuvent même être mangées froides avec un peu de salsa. Des muffins faciles et différents… et en plus, vous pouvez en faire plusieurs à l’avance!

En morceaux!

Il existe des plats de lunch (de type Bento) avec plusieurs petits compartiments. Ils vous permettent de mettre un repas à assembler : des pois chiches, une trempette, des craquelins, des cubes de fromage, des crudités, des olives, des fruits, etc. Pensez à garder une place pour un aliment que votre enfant aime particulièrement! C’est chouette de pouvoir manger différents trucs – avec ses doigts! – pour le dîner.

Astuce : utilisez des moules à muffins en silicone pour diviser les portions dans un simple plat de lunch!

Variation autour du riz

Un riz au poulet à la saveur thaïe ou encore un bol énergisant aux accents mexicains? Le riz offre de multiples possibilités. Il suffit d’ajouter des légumes et une protéine! Pour faire différent, optez pour du quinoa, du couscous ou du riz de chou-fleur!

Merveilleux œufs

Un œuf à la coque peut être mangé tel quel avec une petite trempette ou du houmous, en sandwich (pensez à varier les types de pain!) ou dans une salade. Simple et facile!