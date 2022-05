Mes suggestions jeunesse de cette semaine parlent des mamans de différentes façons. Ce qui est certain, c’est qu’elles sont toujours adorées. En prime : un livre pour vous, chères mamans!

Un texte de Ève Christian

Titre : Azuro : un cadeau magique pour maman

Auteurs : Laurent et Olivier Souillé

Illustrateur : Jérémie Fleury

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Dans le monde des dragons, on souligne aussi la fête des Mères. Azuro, le petit dragon bleu, et ses camarades Vermillon et Oria se rendent au parc d'attractions en espérant remporter des lots pour les offrir à leurs mères. Commence une aventure qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu.

Mon avis : Azuro est un dragon… bleu et il crache… de l’eau. Il est donc différent de sa famille et de ses camarades. Mais ses différences en feront un héros puisqu’il deviendra pompier! Ce bel album coloré fait partie d’une collection de plus de 20 titres qui montrent subtilement aux jeunes enfants que le fait d’avoir des différences est une force en soi. Les fillettes et les garçons aimeront les couleurs et l'imaginaire des dragons. Comme article complémentaire : la jolie peluche Azuro.

Ce personnage, né en 2013, a été imaginé par les jumeaux Souillé en l’honneur de la fille d’Olivier qui est atteinte du syndrome de Williams, une maladie génétique rare. Olivier et Laurent Souillé sont également des membres actifs de l’association Autour des Williams qui fournit, depuis 2003, un réel soutien aux parents et aux enfants aux prises avec cette maladie

Titre : Le voleur de cœur

Autrice : Sophie Luce Morin

Illustrateur : Mika

Éditions : Bayard, collection Cheval masqué

Pour les enfants à partir de : 9 ans

Résumé : Victor adore sa maman et aime faire plusieurs activités avec elle. Mais pour ce jeune garçon, Arnaud, le nouvel homme dans la vie de sa mère, prend beaucoup trop de place. Il est certain qu’il lui volera les doux moments qu'il passe avec elle. Victor fait alors les cent coups afin qu’Arnaud déguerpisse...

Mon avis : La morale de cette histoire, dont le titre pourrait aussi être J'ai un nouveau beau-papa, est que le cœur d'une mère est élastique : il peut contenir de l'amour sans fin pour plusieurs personnes à la fois!

La collection « Cheval masqué » se décline en trois niveaux de lecture, soit un pour chaque cycle du primaire (ils se différencient pas le nombre de pages et le vocabulaire utilisé). Une fiche pédagogique incluant des activités aide à la compréhension du texte.

Titre : L’anniversaire de maman

Autrice : Catherine Girouard

Illustrateur : Vannara Ty

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Zoé est prête à tout pour organiser le plus beau des anniversaires pour sa mère. Mais une catastrophe n’attend pas l’autre, et les événements prennent une autre tournure. La présence de son amie Rosa n’aide en rien…

Mon avis : La collection Zoé championne de cas ratés comprend deux titres. Le second tome, Un nouvel ami, raconte l’idée fixe de Zoé : elle veut avoir un chien chez elle. Encore là, on découvrira ce que l’imagination débordante de cette fillette lui fera faire en matière de bêtises! L’humour est omniprésent et on sent le besoin de l’autrice d’inclure de la diversité : le père de Zoé a la peau brune et la grande sœur, d’origine asiatique, a été adoptée. La grande police de caractères et les illustrations en noir et blanc dispersées ici et là sont parfaites pour des premiers romans.

Titre : Madame J et les paquebots

Autrice : Madeleine Allard

Illustratrice : Émilie Bolduc

Éditions : Québec Amérique

Pour les jeunes à partir de : 8 ans

Résumé : Isabelle raconte que sa maman est partie. Ses trois sœurs, son père et elle vivotent en attendant son retour. Les mois passent… Une gentille voisine, immigrante, est là pour elle et sa famille, avec sa confiture et ses bons mots.

Mon avis : Sous cette histoire, on sent d’abord l’attente et l’abandon et leurs conséquences pour les enfants. Puis, lentement, avec l’aide de la sagesse de la voisine, on sent arriver la résilience, voire du courage pour reprendre la vie et en trouver les bons côtés. Un texte fort qui suscitera la réflexion et la discussion.

Titre : Maman a un plan, tome 2 : En famille sur la route

Auteures : Odile Archambault et Marianne Prairie

Photographe : Caroline Dostie

Éditions : Parfum d’encre

Pour les adultes

Résumé : En voyage, la promiscuité est omniprésente. On apprend à se connaître dans un contexte différent du quotidien et les adultes font des découvertes à travers les yeux de leurs enfants. Ce livre est rempli de suggestions pour préparer adéquatement un voyage en famille : des activités pour divertir pendant les longs trajets, des idées de choses à faire à l’extérieur età l’intérieur, comment s’occuper en cas de mauvais temps, etc.

Mon avis : La plupart des mamans (moi la première) aiment les listes qui leur permettent de vider un peu leur tête bien pleine : avec ce livre à lire avant le départ et à glisser dans les bagages, elles seront comblées! On y trouve des trucs intelligents et de belles idées pour tous les goûts : satisfaire l’appel du large, faire un circuit mémorable en voiture ou essayer la vie de château! Et les autrices ont aussi pensé au retour. J’adore la division de l’index : récits, listes, conseils, bonnes adresses. Les textes sont agrémentés de magnifiques photos.

Le tome 1, Maman a un plan : pour que les enfants ne s’ennuient jamais, est aussi offert. Ces livres sont inspirés du blogue Maman a un plan.