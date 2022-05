Parce qu’il fait clair plus longtemps, il est plus difficile de mettre les enfants au lit. Il existe par contre des trucs pour qu’ils et elles s’endorment sans trop rouspéter.

Texte de Nadine Descheneaux

Bouger avant le souper. Profitez du fait qu’il fait clair plus tard pour jouer dehors avant le souper! Les enfants pourront s’amuser et courir. Du coup, ils et elles dépensent leur énergie et dormiront mieux ensuite.

Faire un décompte. Utilisez une minuterie pour faire un compte à rebours qui aide les enfants à savoir que le temps file et que bientôt, il faudra entamer la routine présommeil. Si possible, prenez une minuterie visuelle, ce qui aide les plus jeunes à comprendre le temps.

Garder une routine. Les enfants ont besoin d’avoir des repères, alors il est important de garder les points forts de votre routine familiale même si les journées allongent. Gardez l’ordre habituel des activités qui font la transition entre la journée et le moment du coucher.

Faire un petit spécial. Il est normal de vouloir profiter du beau temps, alors, ne vous en privez pas trop. Proposez la lecture du soir dehors, bercez votre enfant dehors en jasant doucement, allez marcher en famille, etc.

Réduire la clarté. Veillez à ce que la chambre de votre enfant ait un rideau opaque qui bloque la lumière pour une ambiance propice au sommeil. L’obscurité aide à l’endormissement.