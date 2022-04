J’ai adoré encourager mon fils, gardien de but de hockey, assise dans les arénas.

Un texte de Ève Christian

Étant aussi amatrice du hockey professionnel, j’ai été attristée par le tout récent décès de Guy Lafleur. Ça m’a donné l’idée de vous présenter des bouquins jeunesse sur ce sport. En extra, un guide pour parents d’enfants sportifs et sportives qui saura vous encourager!

Titre : Le plus beau numéro du monde

Auteur : Roy MacGregor

Illustratrice : Geneviève Després

Traductrice : Lucie Papineau

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Gabou, 9 ans, est une super athlète au hockey, comme son idole, Hayley Wickenheiser. Quand son entraîneur lui remet son chandail d’équipe, quelle déception! Au lieu du numéro 22, celui de Hayley, c’est le 9 qui est inscrit! Sa mamie, qui, dans son enfance a dû jouer de ruse pour faire partie d’une équipe de hockey de gars, lui explique pourquoi elle devrait être fière de porter ce numéro.

Mon avis : En plus de présenter une véritable joueuse de hockey professionnelle, l’histoire rappelle aux enfants (et à leurs parents, peut-être?) que les filles n’ont pas toujours été bienvenues à pratiquer ce sport. J’aime beaucoup les illustrations qui traduisent bien les émotions de la petite Gabrielle.

Titre : Briser la glace

Autrice : Angie Bullaro

Illustrateur : C. F. Payne

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Une histoire vraie : celle de Manon Rhéaume, la première femme joueuse de hockey dans la ligue professionnelle. On la suit dès l’âge de 5 ans jusqu’à ce qu’elle joue avec le Lightning de Tampa Bay.

Mon avis : Pour en savoir plus sur cette femme qui a brisé des murs, j’ai échangé quelques mots avec elle :

Manon Rhéaume, avez-vous trouvé difficile d’être la première gardienne de but de la Ligue nationale de hockey? J’ai eu la chance d’avoir un père qui m’a protégée toute mon enfance afin que je puisse réaliser mon rêve librement, car je ne réalisais pas que je pouvais déranger autour de moi. Il a vu que j’étais passionnée de hockey et il m’a beaucoup encouragée. De quoi êtes-vous le plus fière? D’avoir persévéré malgré les obstacles et de savoir qu’aujourd’hui mon histoire inspire les jeunes. Quel conseil donnez-vous aux filles qui n’osent pas foncer, dans quelque domaine que ce soit? Si vous êtes passionnées par un sport, un métier ou quoi que ce soit d’autre, faites-le! La diversité est importante; il n’y a pas de moule identique pour personne. Et d’ailleurs, ce message s’adresse autant aux garçons : la passion est aussi le rêve, alors allez-y!

Titre : Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey

Autrice : Andrée Poulin

Illustrateur : Félix Girard

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Cette histoire a une double vocation. Il s’agit à la fois d’une biographie et d’un documentaire relatant l’ajout d’une pièce d’équipement de hockey hyper importante : le masque du gardien de but. Malgré le refus de son entraîneur, Jacques Plante a changé la face du hockey avec son entêtement à porter un masque pour se protéger le visage.

Mon avis : Un bel album pour une lecture facile. La phrase titre revient souvent comme un ostinato musical. On est loin de réaliser qu’on lit une biographie : belle histoire, bien illustrée. Chaque enfant pourrait bien s’identifier au personnage principal.

Titre : La grande épopée du hockey au Québec

Autrice et auteur : Martine Latulippe et Alain M. Bergeron

Illustratrice : Caroline Soucy

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Des noms célèbres, des chiffres, les origines, les côtés amateur et professionnel du hockey, les moments marquants, les gardiens et gardiennes de but, les fantômes, les superstitions… tout sur le hockey d’hier à d’aujourd’hui!

Mon avis : J’ai eu un grand plaisir à feuilleter ce livre rempli d’informations qui pourrait servir pour les travaux scolaires. Vous saviez qu’une femme est à l’origine de la coupe Stanley? Isobel Stanley a tellement apprécié d’assister à l’un des premiers matchs de hockey que son lord de père s’est laissé influencer par son plaisir et a fait fabriquer un trophée qui est depuis remis à la meilleure équipe de hockey. La mise en page colorée et dynamique, l’humour et les sujets de ce livre en font un objet qui plaira à toute la famille. Une superbe collection dont je vous reparlerai bientôt!

Titre : Le chandail de hockey

Auteur : Roch Carrier

Illustrateur : Sheldon Cohen

Éditions : Petit homme

Pour les parents et leurs enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Roch et ses amis arborent tous le chandail bleu-blanc-rouge avec le numéro 9 de Maurice Richard pour jouer au hockey. Roch ayant grandi, sa mère lui commande un chandail par correspondance; mais malheur : celui qui est livré est bleu et blanc avec le logo des Maple Leafs de Toronto! Roch refuse de le porter, mais a-t-il le choix?

Mon avis : L’auteur est célèbre, l’histoire, tout autant. Elle nous amène dans le passé, au moment où le hockey était un sport hyper populaire auprès des jeunes garçons, quand les mères commandaient du catalogue Eaton et où on devait demander pardon à Dieu pour un excès de colère. Plusieurs émotions transparaissent dans cet album : la fierté, la consternation, la colère, la trahison. La fin fait sourire… Un album où le texte est dense; lecture avancée.

Titre : La saison va être longue!

Auteur : Louis-Simon Ferland

Éditions : De l’Homme

Pour les parents

Résumé : Ce guide en est un de survie pour les parents qui ont des enfants qui font du sport régulièrement. Plusieurs thèmes : choisir le bon sport pour notre enfant, bien lire les clauses de notre contrat en tant que parent-accompagnateur-conducteur, retenir les trucs pour se conduire adéquatement en tant que spectateur ou spectatrice, bien gérer le temps… En outre, des témoignages de parents qui nous font réaliser que nous sommes plusieurs dans la même galère ou comment envisager que le sport de loisirs devienne compétition, et comment réagir auprès de notre jeune face à une victoire ou une défaite : ouf!

Mon avis : Dès les premières lignes, ce livre a capté mon attention. Sa lecture est facile et l’écriture a une dose d’humour un peu grinçant qui m’a rappelé, avec un sourire en coin, ces moments passés avec ma fille (danse et ski) et mon fils (hockey, soccer et ski), qui sont aujourd’hui adultes. Pendant qu’on le vit, on se demande dans quoi on les a (et on s’est!) embarqués. Après coup, on se rassure : nos enfants ont acquis par ces sports de la discipline, le sens du travail d’équipe et… une excellente gestion des agendas bien chargés!