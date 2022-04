On entend souvent : « Chaque petit geste compte pour sauver notre planète. » Mais ce n’est pas toujours facile de bien adapter nos gestes au quotidien.

Un texte de Ève Christian

Le livre Pouet de Claire Garralon Photo : harmonia mundi livre/HARMONIA MUNDI LIVRE

Pouet, par Claire Garralon, éditions MeMo

À partir de 3 ans

Résumé : Michel, une mouette de bord de mer, a un drôle de parler. Ses congénères s’interrogent sur ce mal.

Mon avis : Un texte touchant et des illustrations simples pour expliquer aux bambins et bambines un message environnemental. La mouette a mangé du plastique trouvé dans l’océan, qui n’est pourtant pas une poubelle. Un petit album qui frappe.

---

Le voyage d’un petit sac en papier, par Henry Cole Photo : Radio-Canada

Le voyage d’un petit sac en papier, par Henry Cole, éditions Scholastic (traduction Marlène Cavagna)

À partir de 4 ans

Résumé : L’histoire d’un sac de papier, de sa création à partir d’un arbre jusqu’au moment où il recouvre une jeune pousse dans une plantation, plusieurs générations plus tard. Servant d’abord à contenir le dîner d’un écolier, ce petit sac accomplira plusieurs tâches dans sa longue vie. Il sera plié et collé de multiples fois, des cœurs dessinés marqueront le souvenir des mains qui l’auront manipulé avec tendresse; mais jamais il ne sera jeté aux ordures.

Mon avis : Ce livre est une petite merveille avec ses illustrations hyper détaillées, en noir et blanc avec pour seules couleurs le beige du sac et le rouge des cœurs. Aucun texte, sauf pour expliquer l’inspiration à l'origine de cette histoire par l’auteur-illustrateur. On sent l’amour et la protection de la nature qu’il veut transmettre. Tant de choses ont une utilisation unique alors qu’elles pourraient être préservées et recyclées.

---

Où ça va? par Anne-Sophie Baumann Photo : harmonia mundi livre/HARMONIA MUNDI LIVRE

Où ça va? par Anne-Sophie Baumann et Claire Garralon, éditions MeMo

Pour les enfants à partir de 4 ans

Résumé : Boîtes et coquilles d’œufs, verre, bouteilles de plastique, sapin de Noël après les fêtes, piles, vêtements trop petits ou défraîchis… Quoi faire quand ces objets ont terminé, en principe, leur vie utile? De belles idées de bricolage ou un apprentissage sur où vont les choses après leur vie utile.

Mon avis : Les thèmes de la récupération, du recyclage et de l’écologie se côtoient dans ce livre qui succède à D’où ça vient?. Les idées sont accessibles aux familles et pour les activités scolaires.

---

Il y a un orang-outan dans ma chambre, par James Sellick Photo : Radio-Canada

Il y a un orang-outan dans ma chambre par James Sellick et Frann Preston-Gannon (traduction Marie Brun), éditions Gründ

À partir de 5 ans

Résumé : Une fillette est aux prises avec un orang-outan qui met sa chambre à l’envers : il grogne après son shampoing, jette aux ordures son chocolat et saccage ses plantes vertes. Pourquoi ce comportement? L’animal lui explique que son habitat, la forêt tropicale, est détruit par les êtres humains qui y plantent des palmiers afin de fabriquer de l’huile de palme.

Mon avis : Ce joli album est parfait pour initier les jeunes enfants à la déforestation, aux espèces en danger et aux problèmes associés à l’huile de palme. Une double page en explique les aspects scientifiques et une autre propose des façons de démontrer son désaccord envers cette pratique.

---

Voici David Suzuki, de Elizabeth Macleod Photo : Radio-Canada

Voici David Suzuki par Elizabeth Macleod et Mike Deas (traduction Louise Binette), éditions Scholastic

À partir de 7 ans

Résumé : David Suzuki est passionné de nature depuis son plus jeune âge. Biologiste, il enseigne la génétique à l’université. Il devient vulgarisateur scientifique à différentes émissions de télé et de radio, où il informe son auditoire du comportement des êtres humains mettant notre planète en danger.

Mon avis : La collection Biographie en images raconte la vie d’une personne inspirante (femme ou homme), son enfance, ses passions, ses études, son travail, etc. Les pages de ces livres, où l’on trouve du texte et des illustrations, dont des bulles pour le dialogue des personnages, plairont à un large éventail de jeunes lectrices et lecteurs.

---

100% recyclable : le livre d’activités zéro déchet, de Susan Hayes et Penny Arlon Photo : Radio-Canada

100% recyclable : le livre d’activités zéro déchet, par Susan Hayes et Penny Arlon et Pintachan, éditions Edito

À partir de 7 ans

Résumé : Plusieurs suggestions pour prendre conscience des ressources de notre planète : fermer l’ordinateur pour économiser l’électricité en mode veille, fabriquer des bombes à graines pour fleurir le quartier, réaliser des recettes simples avec des aliments un peu mûrs ou rassis, recycler les bons articles aux bons endroits, composter grâce à un lombricomposteur fait maison…

Mon avis : Ce livre est vraiment recyclable et réutilisable à 100 %; toutes les pages ont leur utilité! Une foule d’activités amusantes et profitables pour l’environnement qui feront le bonheur des bricoleuses et bricoleurs de tous âges.

---

Le livre Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice, par Emmanuelle Figueras Photo : makassar

Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice, par Emmanuelle Figueras et Tristan Gion, éditions La cabane bleue

À partir de 8 ans

Résumé : Les effets et conséquences des gestes posés dans notre quotidien expliqués très concrètement. Comment un ou une cycliste peut sauver les ours polaires? Pourquoi est-il préférable pour les tomates qu’on ne tire pas la chasse? Les hirondelles ont-elles besoin d’un nouveau GPS? Un glossaire explique les mots moins communs.

Mon avis : Un ouvrage documentaire que je qualifierais de ludique. Les questions posées semblent loufoques, mais sont très sérieuses; le titre en donne un aperçu. Elles sont intrigantes et incitent donc à comprendre la réponse. À lire avec les plus jeunes enfants, qui pourront s’intéresser aux illustrations très détaillées. Belle vulgarisation scientifique.