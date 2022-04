La programmation, grandement québécoise cette année, permet aussi de découvrir des compagnies de renommée internationale ainsi que des artistes de la relève.

Un texte de Ève Christian

Je crois foncièrement que les arts contribuent au développement social et émotionnel des bambines et des bambins. C’est le rôle du Festival Petits bonheurs qui propose des spectacles et des ateliers pour créer des moments privilégiés entre les parents ou les grands-parents et leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.

Quoi : Le Festival Petits bonheurs, rendez-vous culturel des 0 à 6 ans

Où : Dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où est né ce Festival en 2005

Quand : Du 6 au 15 mai 2022

Mais aussi : Les Petits bonheurs, c’est tout un réseau qui s’étend dans d’autres arrondissements de Montréal, dans les régions de Lanaudière, de l’Abitibi-Témiscamingue et des Îles-de-la-Madeleine, dans plusieurs villes du Québec (Blainville, Brossard, Laval, Longueuil, Repentigny-L’Assomption, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières) ainsi qu’en Ontario. Selon les endroits, les activités s’échelonnent jusqu’au 31 mai.

Pour qui : Des bébés naissants jusqu’aux enfants de 6 ans, avec leurs parents ou leurs grands-parents

Description : Ce festival offre à petits coûts des activités artistiques et culturelles.

La programmation, grandement québécoise cette année, permet aussi de découvrir des compagnies de renommée internationale ainsi que des artistes de la relève.

Tous de qualité professionnelle, les ateliers, les spectacles, les expositions et le cinéma sont menés de main de maître afin d’éveiller la curiosité des plus jeunes et de les plonger dans un monde de découvertes en touchant à plusieurs disciplines : théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes, contes, littérature, arts visuels…

À noter : Les activités sont conçues pour cette jeune clientèle : petites salles, durées brèves et tranches d’âge précises que le festival demande de respecter lors de l’achat des billets.

J’ai assisté à des moments magiques : des spectacles et des ateliers s’adressant aux tout petits bébés et autres enfants qui ne marchent pas encore, comme Tintinnabulle. Je lève mon chapeau à ces artistes qui maîtrisent l’art de capter l’attention de ce très jeune public. C’est impressionnant!

Exemples de spectacles :

Racines : un spectacle de 30 minutes pour les 18 à 36 mois. On se retrouve dans la tête de ce poupon au moment où débute une rupture entre lui et son parent. Même s’il s’exprime à peine, il ressent plusieurs émotions et se pose des questions face à cette nouvelle étape de sa vie. Présenté en première à Montréal.

Les âneries est pour les 4 ans et plus. Cette nouvelle création explore les thèmes de la nature et des animaux avec humour et philosophie. En 55 minutes.

Une compagnie que j’aime beaucoup, La Marche du crabe, présente Hiatus, un spectacle extérieur, musical, pour les 2 ans et plus qui explore les jeux de l’enfance et de la créativité.

Hiatus Photo : Denis Martin

Exemples d’ateliers :

Découvre le cirque invite les 3 à 5 ans et leurs parents. Guidés par deux clowns, les petits et les petites apprendront à jongler avec un foulard, et les plus téméraires pourront essayer le fil de fer.

Parents avec bébés de 6 mois et plus ne marchant pas encore, venez explorer les sons, les ritournelles et les jeux de doigts lors de l’atelier L’instant musical.

Prix : Spectacle : 11,50 $, atelier : 6,50 $ (par personne, enfant ou adulte; taxes incluses)