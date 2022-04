Enfant, j’aimais bien avoir des livres de la même collection qui se côtoyaient sur les tablettes de ma bibliothèque. Les collections décrites ci-dessous, dont les mises en page sont toutes plus attrayantes les unes que les autres, auraient été les bienvenues!

Un texte de Ève Christian

Titre : Mouffie la mouffette et le camping surprise (tome 3)

Auteur : Gilles Tibo

Illustrateur : Jean Morin

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : La mouffette Mouffie habite la Forêt des profondeurs avec ses amis le castor, le lièvre et l’ours. Le dernier livre paru raconte l’expérience de camping bien spéciale de ces quatre joyeux lurons.

Mon avis : Les aventures vécues par ces animaux font partie du quotidien des enfants, récompenses et défis inclus. Quelques phylactères sont ajoutés à l’histoire. Même si elles visent les bambins, ces histoires aux illustrations colorées toucheront aussi les lectrices et lecteurs débutants.

Autres titres : Mouffie en trottinette – Mouffie et la fête costumée

Titre : Aimé (tome 4)

Auteur et illustrateur : Vannara

Éditions : Série Mon ami imaginaire, Les Éditions de la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Le premier tome présente Emma et son ami imaginaire Watson. Dans le dernier tome paru, Emma perd sa licorne (un doudou qu’elle traîne partout). Avec l’aide de son copain Aimé (et de Watson), tout est mis en œuvre pour la retrouver.

Mon avis : Principale thématique de cette série qui compte actuellement quatre titres : l’imagination débordante des enfants. Petits livres carrés, personnages reflétant la diversité, une phrase par page en grosses lettres, illustrations abondantes et quelques pages d’activités insérées au fil de l’histoire plairont assurément à l’apprenti lecteur ou à l’apprentie lectrice qui aura le plaisir de lire son premier roman de près de 300 pages. C’est bon pour l’estime de soi!

Autres titres de cette série : Watson – Chloé – Lilas. La collection Je lis seul.e. comprend plusieurs autres séries.

Titre : Moka à l’école des mulots (tome 3)

Autrice : Lucie Papineau

Illustrateur : Yves Dumont

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Moka le mulot doit s’adapter dans une nouvelle école qui est bien loin de son patelin et s’inquiète de savoir s’il se fera de nouveaux camarades.

Mon avis : Chacun des trois tomes de cette série présente un animal et l’environnement scolaire adapté à chaque espèce. Dans ces miniromans se juxtaposent aux thématiques de l’histoire (différences, diversité, peur…) des notions scientifiques qui accrocheront les lecteurs et lectrices du premier niveau du primaire. Jolie petite série à la mise en page attrayante.

Autres titres : Tommy à l’école des têtards – Charlie à l’école des chauves-souris

Titres : La famille Ouiounon (tome 21)

Autrice : Pierrette Dubé

Illustratrice : Bach

Éditions : Série Drôles de familles, Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de 7 ans

Résumé : Il est toujours bon de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Mais la famille Ouiounon réalisera qu’il ne faut pas que ça prenne une éternité avant de se décider!

Mon avis : J’aime beaucoup cette série qui comprend 22 titres dans lesquels les émotions sont à l’avant-plan. Chacun présente une famille qui vit une aventure reliée à sa passion. Des défis doivent être relevés, et les habiletés de toutes et de tous sont mises à l’épreuve. Ces intrigues se passent toujours dans l’humour et l’amour familial.

Autres titres : La famille Lacrème – La famille Littout – La famille Méli-Mélo – La famille Patatras – La famille Techno – La famille Çadécoiffe – La famille Zen…

Titre : La légende de la mer (tome 5)

Auteur : Jaume Copons

Illustratrice : Liliana Fortuny

Éditions : Série Alex et les monstres, Crackboom

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Alex est un enfant comme les autres (un écolier un peu distrait dont la chambre est désordonnée). La découverte d’un monstre en peluche dans un coin de la bibliothèque ajoute de la couleur à sa vie ordinaire. M. Flat, le toutou, fait partie d’une bande de monstres qui ont été chassés du Livre des monstres par le terrible Dr Brut et son assistant, Nabo. S’ensuivent des aventures loufoques et des péripéties dans lesquelles Alex est entraîné, le tout sur un ton très humoristique.

Mon avis : Les jeunes découvrent, à travers les aventures d’Alex, des chefs, des autrices et des auteurs reconnus tels que Robinson Crusoé, Jules Verne, Ernest Hemingway… Une douce introduction à la littérature classique pour de jeunes lectrices et lecteurs qui apprécieront ces BD romanesques, qui alternent entre du texte et des phylactères. Deux autres tomes s’ajouteront à cette série amplement illustrée dès la fin de juin : De livre en livre – La carte la plus haute.

Autres titres : L’arrivée de M. Flat – À la rescousse du restaurant – La chanson du parc – La guerre de la forêt