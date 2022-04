Nouveautés et retours Jeunesse ce printemps Photo : Radio-Canada

Des séries axées sur la découverte, l’éveil au monde extérieur et l’importance du travail d’équipe.

Un texte de Yohane Cassabois

Le retour des fleurs, le soleil qui réchauffe les cœurs, les sports de plein air, l’observation de la faune et… les émissions de la zone Jeunesse qu’on aime regarder en famille, confortablement dans le canapé. Ce printemps, nos séries axées sur la découverte, l’éveil au monde extérieur et l’importance du travail d’équipe sauront conquérir les enfants de l’âge préscolaire à l’âge scolaire, de même que leurs parents.

Les nouveautés

Les touristes Photo : Serious Lunch Ltd.

Pitibulle Photo : Serious Lunch Ltd.

Prochain arrêt

Public : de 6 à 8 ans

Diffusion télé : À partir du lundi 11 avril - Lundi, mercredi et vendredi à 7 h 22, samedi à 10 h 23, dimanche à 8 h 52

Synopsis : Envoyés sur Terre sur ordre de leur commandant, les extraterrestres Mish, Klaus, Erza et Suzy se voient confier une mission toute spéciale : trouver un endroit à partir duquel organiser l'invasion de la Terre. Réussiront-ils?

Merci Trompi! Photo : Studio Bozzetto et Sardine Productions

L'œuf ou le ballon? Photo : Studio Bozzetto et Sardine Productions

Les Cosmo-joueurs

Public : de 3 à 5 ans (mais c’est tellement adorable que ça plaira à toute la famille)

Diffusion télé : À partir du lundi 11 avril - Du lundi au vendredi à 6 h 15

Synopsis : Les Cosmo-joueurs sont une équipe de cinq amis qui font des voyages interstellaires pour explorer des planètes fantastiques. Ils y apprennent de nouveaux jeux et les collectionnent pour qu’ils ne soient plus jamais perdus.

Bonus : Jeu en ligne à compter du 11 avril

Les retours

L'Agent Jean Photo : Gracieuseté : Happy Camper Média

L’Agent Jean (fin de la saison 3 + saison 4)

Public : de 7 à 10 ans (aussi à voir en mode covisionnage)

Diffusion télé : À partir du samedi 16 avril - Samedi et dimanche à 8 h

Synopsis : Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées aussi démoniaques que… bizarres. Pour combattre le feu par le feu et la bizarrerie par la bizarrerie, l’Agence compte parmi ses rangs le célèbre Agent Jean, le plus grand cerf agent secret du monde. Possiblement aussi le seul cerf agent secret du monde, mais le meilleur néanmoins! Avec ses talents inexplicables, l’Agent Jean est toujours prêt à sauver la Terre deeeee… n’importe quel danger qui pourrait se présenter ce jour-là!

Bonus : Jeux et balados déjà en ligne

Amély et Lori'anne Photo : Entourage Télévision IV inc.

Public : de 9 à 12 ans (aussi à voir en mode covisionnage)

Diffusion télé : À partir du samedi 23 avril à 9 h 30

Synopsis : Pour une deuxième saison, nous retrouvons nos trois jeunes intrépides, Lori’anne, Antoine et Amély, sillonnant le Québec à bord de leur Westfalia pour vivre des expériences qui sortent de l’ordinaire et faire découvrir à leur public de nouveaux horizons. Le temps d’une émission, un ou une élève du secondaire se joint au trio pour explorer des endroits méconnus et inusités, découvrir des métiers surprenants, rencontrer des gens inspirants et, chaque fois, vivre une expérience immersive.

Bonus : Les vidéos exclusives sur l’acquisition et la personnalisation du van de A à Z

Organisation super insolite Photo : Sinking Ship Entertainment

Organisation super insolite (suite de la saison 3)

Public : de 6 à 8 ans (aussi à voir en mode covisionnage)

Diffusion télé : À partir du samedi 16 avril à 10 h 30

Synopsis : Si vous vivez une situation étrange, bizarre, ou même insolite, comme le dédoublement de votre chien ou la miniaturisation de la personne aimée, n'hésitez pas à appeler le bureau de l'OSI le plus proche.

Les enfants agents et agentes de l’Organisation Super Insolite régleront votre problème en un rien de temps. Mais si le phénomène insolite vient d'ailleurs, par exemple d’une monstrueuse créature voyageuse ou d’un malfaiteur semant un étrange chaos de ville en ville, adressez-vous plutôt à l'Unité mobile de l'OSI.

Bill Bestiole Photo : Prestigo

Public : de 6 à 8 ans (aussi à voir en mode covisionnage)

Diffusion télé : À partir du samedi 16 avril - Samedi et dimanche à 7 h

Synopsis : Bill Bestiole et Émilie poursuivent ensemble leur découverte des bestioles surprenantes et déroutantes qui nous entourent. Près des lacs, des étangs, des arbres, des champs et des sablières, les jours de pluie ou les journées ensoleillées : les occasions ne manquent pas pour se poser des questions sur ces formidables créatures , trop souvent mal-aimées!

Après avoir vu Bestioles et cie, vous ne direz plus jamais ouache... Vous direz WOW!

Bonus : Quatre nouvelles vidéos exclusives Bestioles en action sur la miellée, l’aspirateur à insectes, l’aquascope et l’abri à grillons. Et toujours le jeu Les défis de Bill Bestiole.