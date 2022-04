6 livres et des glus moussantes Photo : Gracieuseté de plusieurs maisons d'édition

Est-ce que vos enfants trouvent toujours mieux à faire à l’heure du bain et transforment cette activité en source de négociation?

Un texte de Ève Christian

Avec ces histoires et articles colorés et parfumés, vous aurez des arguments de poids pour les convaincre de sauter dans la baignoire et ainsi agrémenter le rituel du bain.

Titre : T’choupi prend son bain

Auteur et illustrateur : Thierry Courtin

Éditions : Nathan

Pour les bouts de chou à partir de : 12 mois

Résumé : Le petit pingouin T’choupi est toujours très occupé quand vient l’heure de se laver. Mais son papa lui promet d’ajouter de la mousse dans son bain et le voilà qui retire rapidement ses vêtements l’un après l’autre.

Mon avis : Des dizaines de titres font partie de la collection T’choupi, dont le succès ne date pas d’hier. Pour mieux les adapter à la réalité d’aujourd’hui, on a redessiné les personnages, et le texte correspond davantage au langage éducatif actuel. Le papier glacé de ce petit livre carré est attrayant pour les plus jeunes.

---

Titre : Au bain!

Collectif d’auteurs et d’autrices

Éditions : La Martinière

Pour les bouts de chou à partir de : 18 mois

Résumé : Les animaux aussi vont dans l’eau, mais cette activité ne leur sert pas toujours à devenir propres, comme pour les êtres humains!

Mon avis : Une collection de petits livres tout en carton qui garnira bien la première bibliothèque de votre enfant. Tous intéressants, ces titres sont magnifiquement illustrés de photos en gros plans.

---

Titre : Un bain trop plein (livre et casse-tête)

Autrice : Andrée Poulin

Illustratrice : Anne-Claire Delisle

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : C’est l’histoire d’une petite Léanne qui refuse de prendre son bain et de son papa qui use de beaucoup d’imagination pour la convaincre d’y entrer.

Mon avis : Livre rempli d’humour faisant découvrir aux jeunes les animaux de la mer et les chiffres de 1 à 10. En complément, un casse-tête de 48 grosses pièces, à l’image de la couverture, développera leur sens de l’observation.

---

Titre : Quand mon dino prend son bain

Autrice : Nadine Descheneaux

Illustratrice : Valérie Desrochers

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de 4 ans

Résumé : Ce livre, pouvant autant être lu par les parents aux plus jeunes que par les apprentis lecteurs et lectrices, propose des duos enfants-dinosaures représentant la diversité, dans des situations avant, pendant et après le bain.

Mon avis : Après l’histoire, afin de rendre le moment de la lecture amusant et d’en tirer un profit pédagogique, cinq activités sont proposées dans les domaines de l’apprentissage de la lecture, du dessin, du jeu (cherche et trouve le canard jaune), etc. J’aime beaucoup la mise en page simple et colorée. (Dans la même collection : Quand mon dino a le rhume.)

---

Titre : Charlie Shampooing : le garçon qui refusait de se laver les cheveux

Autrice et illustratrice: Karen George

Traductrice : Josée Latulippe

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Charlie refuse que l’on touche à ses cheveux : pas de shampooing, pas de brosse ou de peigne, ni de coupe. L’ironie est que ses parents sont propriétaires d’un salon de coiffure! Mais un concours de coiffure changera le futur de leur fils à la tignasse sale et en broussaille… en plus de lancer une mode dans la ville.

Mon avis : J’aime cette mise en page échevelée où les polices de caractères sont variées, les mots, pas tous alignés, et les dessins, compléments colorés. Un livre qui convaincra assurément les filles et les garçons de se laver les cheveux régulièrement.

---

Titre : Le monstre du bain

Auteur : Colin Boyd

Illustrateur : Tony Ross

Éditions : Du Seuil jeunesse

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Jackson et son copain Dexter adorent escalader les arbres, dévaler les collines et jouer au soccer même (surtout!) si ça signifie de patauger dans des mares boueuses. La mère de Jackson doit invoquer le monstre du bain pour le convaincre de se laver. Ça fonctionne quelque temps…

Mon avis : Je ne connaissais pas ce monstre du bain. Il semble appartenir à l’imaginaire où se retrouvent la fée des dents et le Bonhomme Sept Heures! Il s’alimente de l’eau sale de la baignoire qu’il aspire avec une paille spéciale (c’est ce qui crée le tourbillon du bain qui se vide), et il faut absolument le nourrir. Humour, illustrations et doutes de l’enfant face à ce personnage sont des thèmes de cet amusant album.

---

Finalement, pour s’amuser dans le bain :

Titre : Les produits GOM.MEE

Description : Cinq glus moussantes de couleurs variées et à odeur de fruits pour nettoyer le corps, un trio de peintures de corps moussantes et brillantes aux couleurs pastel avec un plateau, et la bruine d’ambiance Pet de lapin au parfum de chocolat qu’on vaporise sur l’oreiller afin de chasser les monstres et d’inviter les beaux rêves.

Mon avis : Dans mon souvenir, mes enfants avaient hâte à l’heure du bain pour fabriquer des formes avec une mousse presque solide. Cette fois, ce sont des peintures scintillantes et des savons à la texture gluante qui rendront l’heure du bain amusante (je les ai testés et ça fonctionne bien!). Créés par l’entreprise québécoise GOM.MEE, ces produits sont adaptés aux peaux sensibles. Ils sont hypoallergéniques et sans sulfates.

Les illustrations des récipients sont des lapins, des poussins et autres petits animaux qu’on voit apparaître dans le décor pascal. Belle idée non chocolatée pour souligner Pâques!