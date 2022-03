Les bédés plaisent à tout âge. Et les sujets qu’elles abordent sont diversifiés. Voici cinq nouveautés créées ici au Québec pour les jeunes.

Texte de Nadine Descheneaux

Les Phylacterribles tome 1 : le grimoire secret

En panne d’inspiration, les illustrateurs Alex et Rig – les deux concepteurs de cette bédé – découvrent un livre mystérieux qui les propulse dans une aventure complètement folle. S’ils veulent faire partie de la SSCRIPT – une société secrète! –, ils doivent réussir un lot d’épreuves et de défis. Leurs seuls outils pour y parvenir : leur imagination et leur talent d’illustrateurs!

Textes et illustrations d’Alex S. Girard et Rig, éditions Michel Quintin, 2021. ISBN : 978-2-89762-596-2

Menace sur les pentes

Une bédé qui outille les enfants face aux situations d’intimidation. Parce que sur une planche, on peut se faire taquiner et même humilier à cause d’un habit de neige démodé ou une paire de bobettes qu’on voit un peu trop. En suivant Billie, Miro et leur bande de copains, les enfants apprendront des stratégies pour muscler leur confiance en soi.

Textes de Nadia Gagnier, illustrations de Tristan Demers, Petit Homme, 2021. ISBN : 978-2-89754-348-8

L’histoire du cinéma : l’apogée du mime

Voici la suite du premier tome – L’image en mouvement! Vous y retrouverez Mélanie et Philippe, les fans du 7e art qui vous racontent l’émergence du cinéma burlesque, l’avènement du cinéma muet et les autres films de cette époque qui ont tant fait rire à leur sortie. Un retour en arrière formidable pour les cinéphiles!

Textes de Philippe Lemieux, illustrations de Garry, éditions Michel Quintin, 2021. ISBN : 978-2-89762-585-6 (10 ans)

Les Sansoucy tome 2 : la BD

Ce n’est pas parce qu’on s’appelle Sansoucy que la vie est douce et tranquille! Après les 10 tomes de la série Les soucis d’un Sansoucy, vous pouvez maintenant découvrir leur univers et leurs nombreuses aventures en bandes dessinées. Les adeptes vont adorer, et ceux et celles qui ne les connaissent pas encore risquent fort de les adopter!

Texte d’Yvan DeMuy, illustrations de Jean Morin, éditions Michel Quintin, 2021. ISBN : 978-2-89762-547-4 (10 ans)

Vinyasa Ninja : le pouvoir du yoga

Hybride entre le manga et un livre de yoga, cet ouvrage propulse les jeunes lecteurs et lectrices au cœur d’une forêt oubliée. On y rencontrera un clan de ninja pratiquant une technique secrète millénaire permettant de découvrir des pouvoirs exceptionnels.

Texte d’Olivier Carpentier, illustration d’Olivier Hamel, Presses Aventure, 2021. ISBN : 978-2-89751-835-6 (8 ans)