Cette activité est tellement zen que je vous suggère de vous trouver un bébé si vous n’en avez pas afin d’aller vivre le moment présent!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Programme double : Bébé symphonique et Poussières d’étoiles

Où : Au Théâtre du chaos du Planétarium Rio Tinto Alcan, 4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

Pour qui : Les bébés, de la naissance à 18 mois, et leurs parents (convient aussi à toute la famille)

Explications : Cette expérience, sollicitant les sens de la vue et de l'ouïe chez les poupons, est une magnifique initiation aux spectacles familiaux présentés dans le Théâtre du chaos.

Bébé symphonique, c’est le mariage entre la musique orchestrale et un visuel captivant projeté sur 360 degrés. Le spectacle est composé d’un mélange d'animation en 2D et en 3D, et d’image par image. Les sept pièces instrumentales réconfortantes et stimulantes de Simon Leclerc, interprétées par l'Orchestre symphonique de Montréal, sont accompagnées par des projections favorisant le développement neurologique des tout-petits et l’éveil aux couleurs, aux formes et aux mouvements. Une idée géniale de la firme Noisy Head et de Marcella Grimaux, directrice artistique de la production.

L’éclairage et le niveau sonore sont adaptés pour les jeunes oreilles, et les différentes projections alternent entre la noirceur presque totale et une clarté rassurante. En voici un extrait.

J’ai assisté à ce spectacle que je qualifie de magique, voire méditatif; il engendre de magnifiques moments entre les parents et les poupons.

Bébé symphonique Photo : Loïc Quesnel

Plus : Bébé est calme à la fin de la première représentation? Profitez du programme double! Poussières d'étoiles, projection optionnelle, animée par un ou une scientifique, permet de découvrir la voûte céleste (la Lune, les planètes, les étoiles, les constellations) et les actualités astronomiques.

À noter : Dans la salle, tout a été pensé pour agrémenter cette expérience immersive d’une trentaine de minutes : tables à langer et chauffe-biberons, tapis de sol et coussins pour installer bébé, poufs poires ou chaises coussinées inclinées pour les parents, petites lumières de type veilleuse et stationnement pour poussettes.

Vous êtes enthousiaste? Notez que l’activité est victime de son succès : il est impossible d’y assister pour les prochaines semaines. Cependant, le 21 mars, de nouvelles plages horaires s’ouvrent. Faites vite pour réserver celle qui vous conviendra et achetez vos billets (eh oui, déjà!) pour les séances annoncées à partir d’octobre 2022.

Prix :

Adulte : 17,00 $

Personne âgée 65+ : 16,00 $

Enfant (5 à 17 ans) : 8,50 $

Enfant (0 à 4 ans) : gratuit en tout temps

Famille (2 adultes et 2 ou 3 enfants) : 47,75 $

Littérature Jeunesse Photo : Usborne et De l’Isatis

Sur le même thème… en littérature

Titre : Ma fusée

Auteur et illustrateur : Paul Martin

Éditions : De l’Isatis

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un jeune garçon visite le Système solaire avec sa fusée … D’abord la Lune, puis Mercure et jusqu’à la planète la plus froide, Neptune.

Mon avis : La collection Clin d’œil met en poésie le quotidien des bouts de chou, en des termes à leur niveau. Dans la même collection : Mon amie la Lune, deux minidocumentaires pour initier les jeunes à l’astronomie. Les pages de garde forment un complément visuellement intéressant.

---

Titre : C’est quoi… la Lune?

Autrice : Katie Daynes

Illustratrice : Marta Alvarez Miguéns

Éditions : Usborne

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Petit livre tout en carton répondant aux premières curiosités des plus jeunes sur ce sujet : C’est quoi, la Lune? , Pourquoi prend-elle différentes formes? , Est-on déjà allé sur la Lune? , Que me faut-il pour aller sur la Lune? …

Mon avis : Les réponses à ces questions sont cachées sous des cartons que l’enfant soulève avec amusement. Dans la même collection : C’est quoi… une étoile?