Un texte de Yohane Cassabois

Pour donner une touche festive, créative et enrichissante à la relâche de 2022, la zone Jeunesse et Radio-Canada OHdio vous proposent des contenus à regarder et à écouter en famille. Il y en a pour tous les goûts!

Des vidéos pour se divertir et s’amuser à la maison

À voir en mode coconnage avec vos enfants de 3 à 5 ans

Lapin Photo : Avanti

Alix et les Merveilleux

Concept : Alix, une fille de 7 ans, curieuse et imaginative, a l’habitude de se rendre dans l’espace de rangement sous l’escalier de la demeure familiale. Ce que sa mère, son père, son petit frère et sa grande sœur ignorent, c’est qu’il s’y trouve un passage menant à un autre monde, où vivent des personnages étonnants.

Diffusion télé pendant la relâche : du lundi au jeudi à 6 h 30

Bonus : plusieurs jeux et coloriages



La petite dragouille Photo : Happy Camper Média

La petite dragouille

Concept : La petite dragouille est une attachante créature issue d’un croisement improbable entre une patate et un dragon. Grande exploratrice des petits riens qui l’entourent, la petite dragouille entreprend des quêtes farfelues en compagnie d’animaux de son entourage et d’un narrateur complice.

Diffusion télé pendant la relâche : mardi, mercredi et jeudi à 6 h 54

Bonus : un jeu



Paddington Photo : Studiocanal TV GMBH

Les aventures de Paddington

Concept : Dans la lignée des récents longs métrages qui lui étaient consacrés, Les aventures de Paddington remet au goût du jour le célèbre ourson.

Diffusion télé pendant la relâche : samedi et dimanche à 8 h



Dino ranch Photo : Dino Ranch Productions Limited

Dino ranch

Concept : Les aventures rocambolesques de John, Min et Miguel, qui vivent dans un ranch de dinosaures. Sous l’œil bienveillant de leurs parents adoptifs, les trois enfants courageux vivent de nouvelles expériences chaque jour.

Diffusion télé pendant la relâche : samedi et dimanche à 7 h 11

À voir avec vos enfants de 6 à 9 ans pour rire de bon cœur

Houdini-Maude Photo : Prestigo

Famille magique

Concept : Comédie de situation délirante, Famille magique raconte la vie du magicien Daniel Coutu et de son excentrique famille, dont tous les membres possèdent des pouvoirs surnaturels absurdes qu’ils tentent de garder secrets.

Diffusion télé pendant la relâche : samedi à 10 h



Jean et Billy Photo : Happy Camper Média

L’Agent Jean

Concept : Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées et aux ambitions plus démoniaques les unes que les autres!

Diffusion télé pendant la relâche : du lundi au mercredi à 7 h 27, samedi à 8 h 30 et à 9 h 23

Bonus : des jeux et des activités



Loumy le robot Photo : Slalom/Patrice Leduc

Makinium

Concept : L’histoire de Vic, Aïsha et Finn, trois enfants qui vivent à Mécanopolis, une ville de métal sur une planète désertique. La seule forêt de leur planète est enfermée derrière un mur, construit il y a longtemps par le peuple le plus puissant de la galaxie : les Majestueux. Pourquoi?

Diffusion télé pendant la relâche : dimanche à 9 h

Bonus : un jeu

Des balados et des livres audio pour décrocher des écrans et stimuler son imagination

El Kapoutchi Photo : Radio-Canada/Illustration : Baptiste Amsallem

Balados El Kapoutchi

Concept : Entrez dans l'univers fantasque d'El Kapoutchi, le roi des méchants, prêt à tout pour embêter les enfants.



Balados de L’Agent Jean

Concept : L'invasion de la Terre par des extraterrestres mauves est le point de départ d'une formidable aventure pour l'Agent Jean.



Le balado Flibuste Photo : Radio-Canada

Balados de Flibuste

Concept : Flibuste est une jeune pirate débordante d'énergie qui s'est retrouvée à notre époque. Enthousiaste et aventureuse, elle découvre notre monde en visitant les lieux publics qui nous entourent.



Balados Le guide de survie des Débrouillards

Concept : Ce balado scientifique se permet d'aller là où personne d'autre n'ose s'aventurer. Raphaëlle Derome et Massi Mahiou nous donnent des trucs pour faire face à toutes sortes de situations.



Ada la grincheuse en tutu Photo : Élise Gravel

Livre audio Ada la grincheuse en tutu

Concept : Ada est une grincheuse. Elle n'aime pas les samedis ni les balades en voiture, et surtout, elle déteste le ballet. Qu'est-ce qui pourrait bien lui redonner le sourire?



Livre audio À qui la frite?

Concept : Gontrand le goéland règne sur son stationnement en se gavant de frites bien croustillantes du matin au soir.



Anatole qui ne séchait jamais Photo : Agathe Bray-Bourret

Livre audio Anatole qui ne séchait jamais

Concept : Anatole est inconsolable. Rien ni personne ne peut soulager sa peine. Jusqu'à ce que sa grande sœur Régine se donne pour mission de comprendre ce qui le rend si malheureux…