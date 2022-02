Pour que la relâche rime avec plaisir!

Texte de Nadine Descheneaux

Pour que la relâche rime avec plaisir, voici des activités qui vous feront sortir de chez vous. Trois, deux, un… c’est parti!

Les familles sont attendues dans cet immense terrain de jeux. Les enfants pourront vagabonder de maison en maison grâce aux ponts-filets, aux glissades, aux minityroliennes et à d’autres installations.

Dans les parcs Arbraska de Rigaud et Rawdon (réservation requise)

Si vous aimez les alpagas et que vous les trouvez trop mignons, sachez qu’il est possible d’aller vous balader avec eux au Domaine Poissant. Il est toutefois nécessaire de réserver votre promenade et le nombre d’alpagas désiré pour votre famille. Même les enfants peuvent s’adonner à cette activité, car on leur attribuera une plus petite bête! Vous vous promènerez dans les sentiers du boisé, situés près de la ferme. Il est même possible de faire la balade en soirée : tout est illuminé!

À Mont-Saint-Hilaire

Rencontrer Rosetta et Philae au Planétarium

Préparez-vous pour une quête spatiale : réservez votre place pour le tout nouveau spectacle Les aventures de Rosetta et Philae, qui sont en fait une sonde spatiale et son atterrisseur. On promet de vous expliquer divers secrets fascinants concernant les comètes, qu’on surnomme les boules de neige sales de l’espace . Amusant et instructif!

À Montréal

Pendant toute la semaine de relâche, des activités spéciales sont organisées au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Le 1er mars, assistez au spectacle des Neurones atomiques, qui réalisent diverses expériences avec la chimie, l’électricité, la lumière et l’air. Le 2 mars, participez à une aventure fantastique en suivant un animal vedette à travers divers obstacles en utilisant au maximum tous ses sens. Cette programmation variée stimulera la curiosité des enfants.

À Sherbrooke

Glisser, glisser et glisser encore

Que ce soit sur une luge, sur un traîneau ou sur une chambre à air, glisser reste l’une des activités les plus accessibles et les plus amusantes qui soient pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Un grand nombre de centres de plein air offrent ces plaisirs de la glisse, mais n’oubliez pas de vérifier aussi du côté des parcs régionaux situés près de chez vous. Voici où vous pouvez aller : Les Glissades Tewkesbury (Québec), Super glissades de Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière), Au 1844 (Québec), la Station touristique Baie-des-Sables (Cantons-de-l’Est), Aventures Neige (Laurentides), Les Glissades du Domaine des pays d’en haut (Laurentides), la station de ski Le Valinouët (Saguenay–Lac-St-Jean), le Centre de ski Mont-Fortin (Saguenay–Lac-Saint-Jean) et la station récréotouristique du Mont Adstock (Chaudière-Appalaches), entre autres adresses.