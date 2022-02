Nul besoin de sortir pour vous amuser durant la relâche : ces activités vous permettront de décrocher et de rendre cette semaine bien spéciale aux yeux de votre progéniture.

Texte de Nadine Descheneaux

Fabriquer de la neige à l’intérieur

Jouer dans la neige, c’est bien, mais le faire à l’intérieur, c’est vraiment spécial! Et sans avoir froid aux mains… youpi! La recette est fort simple : mélangez environ 1/2 tasse de revitalisant (attention de ne pas le prendre trop parfumé si vous ne voulez pas d’une neige à la pomme verte!) avec 3 tasses de bicarbonate de soude, et le tour est joué.

Faire des œuvres d’art sur neige

Trois ingrédients sont requis pour cette recette de peinture pour la neige : de l’eau, de la fécule de maïs et du colorant alimentaire. Versez de l’eau dans un pot et mettez-y de la fécule de maïs, juste assez pour que l’eau devienne blanche. Versez ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire pour obtenir la couleur voulue. Répétez l’opération dans d’autres récipients pour d’autres couleurs. Sortez dehors avec des pinceaux (de préférence un par couleur) et amusez-vous à peindre des tableaux sur la neige. Utilisez des branches d’arbres pour faire le cadre.

(Source : Views From A Step Stool)

Organiser un défi domino Lego

Alignez les blocs Lego comme des dominos sur le plancher du salon et faites-les tomber à la chaîne. Pas si facile! Amusez-vous à créer différents styles selon divers agencements de couleur ou dans une forme particulière. Vous pouvez même organiser un concours entre jeunes! Cette activité demande de la concentration, de la précision et de la patience. Pensez à filmer le résultat final. Pour vous inspirer, tapez « domino Lego » dans Internet et voyez des vidéos à ce sujet sur YouTube.

Recréer des œuvres d’art

Observez certaines œuvres d’art et reproduisez-les à la maison en vous déguisant ou en utilisant des objets de la vie de tous les jours. Pour vous inspirer, consultez le descriptif de l’exposition Mimèsis, du Musée national des beaux-arts du Québec. En réinterprétant les différentes œuvres, les enfants découvrent leur débrouillardise, leur originalité et leur créativité. Laissez-les ensuite s’amuser à créer leur propre œuvre!

Inventer de nouvelles disciplines olympiques

Que ce soit au parc ou dans votre cour, inventez de nouvelles disciplines olympiques avec des gens de votre entourage ou de votre voisinage. Qui sera capable de construire la plus grosse boule de neige en deux minutes? Qui obtiendra la première place dans la course à reculons en patin? Qui remportera l’épreuve du soccer sur neige? Qui gagnera la partie de volleyball hivernal avec un ballon de plage? Sortez des ballons, des balles, des raquettes et d’autres accessoires pour vous amuser dehors! Vous pouvez même demander aux enfants de confectionner des médailles.

Réaliser des expériences

Les enfants adorent les expériences scientifiques, parce qu’elles leur permettent d’apprendre d’une façon active! Rien de mieux que de manipuler des objets, d’essayer des choses et d’oser pour découvrir de nouveaux trucs. Trouvez des expériences simples en consultant le site web des Débrouillards ou en empruntant des livres à la bibliothèque. Ciblez quelques expériences qui les attirent; ensuite, rassemblez les ingrédients et le matériel pour les réaliser. Un peu de préparation pour plus de plaisir ensuite!