La relâche en famille peut être l’occasion de cuisiner avec les enfants, d’en apprendre plus sur leurs goûts et de leur donner envie de continuer leur exploration culinaire.

Texte de Nadine Descheneaux

Planche de la terre

Disposez des charcuteries, des pâtés, des biscottes, des olives, des fruits et des légumes élégamment sur une longue planche. Sinon, chaque personne peut découper et placer la nourriture dans son assiette de création. Amusez-vous à créer des formes ou des motifs. Ensuite, apportez vos victuailles au salon, pour faire différent!

Plaque de la mer

Prenez des filets de votre poisson préféré et demandez à chaque personne de l’assaisonner selon ses goûts (épices, salsa, sirop d’érable, miel, sambal oelek, etc.). Ajoutez des légumes tout autour – et même des crevettes – et glissez le tout au four! Pour d’autres inspirations pour des soupers faciles à préparer sur une plaque, consultez le site de Mordu.

Tacos

Il y a les tacos traditionnels au poulet et au bœuf, mais il y a aussi ceux au poisson et au tofu, et même la soupe aux tacos et les tacos déjeuner! Trouvez diverses recettes sur ces variations sous le thème des tacos sur la plateforme Mordu. Aussi, apprenez tout sur la préparation d’un bar à tacos, pour une soirée chaleureuse et festive.

Sous-marins énormes

Préparez trois dîners en une seule fois en achetant une longue baguette de pain pour chaque membre de votre famille. Ensuite, sortez les condiments, les viandes froides, les tartinades, les légumes, les fromages, le poulet cuit coupé, etc. Chaque personne peut donc préparer trois petits sous-marins avec son pain complet. Cela permet une belle variété, tout en allégeant votre tâche pour les prochains jours!

Lasagnes variées

Chaque personne a ses propres goûts, mais il est intéressant de découvrir ceux des autres. Faites preuve de curiosité culinaire! Préparez divers légumes en famille, deux sauces pour les pâtes, différents fromages râpés et divers types de protéines. Au lieu de créer une grosse lasagne, optez pour de plus petits plats. Ainsi, chaque personne peut créer sa propre lasagne en fonction de ses goûts. Ensuite, faites une grande dégustation au cours de laquelle tout un chacun pourra goûter la création des autres.