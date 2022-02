Les examens peuvent être stressants. Pour aider votre enfant à s’y préparer, consultez ces six trucs intéressants proposés par Alloprof!

Texte de Nadine Descheneaux

Varier la révision

Rendre la révision efficace et amusante est un défi. Il existe plusieurs méthodes pour étudier autres que de relire ses notes : faire des cartes-éclairs, créer une carte conceptuelle, chanter ses notes, miser sur des rimes ou des stratégies mnémotechniques, dessiner une ligne du temps, utiliser des crayons de différentes couleurs ou des Post-it, etc.

Miser sur les récupérations

Bien sûr, vous pouvez encourager vos enfants à aller en récupération avec son ou sa prof, mais vous pouvez aussi lui proposer les capsules vidéo MiniRécups d’Alloprof, qui portent sur différentes informations essentielles. Quand une notion est expliquée de plusieurs façons, il y en a souvent une qui aide l’enfant à mieux comprendre.

Gérer le stress

Apprenez à votre enfant à comprendre les manifestations de son stress. Ainsi, il ou elle pourra mieux y faire face. Assurez-vous aussi que les jours précédant son examen, son mode de vie (sommeil, nourriture, moment de détente, etc.) ne nuise pas à son état d’esprit.

Établir un programme d’étude

Pour ses premiers examens importants, vous pouvez aider votre enfant à se créer un calendrier d’études. Cela l’aidera à prioriser ses tâches et à mieux s’organiser. Apprenez-lui à fractionner son étude (par chapitre, par durée, par soir, etc.). Plus votre enfant grandira et acquerra de l’autonomie, plus il ou elle sera apte à établir soi-même son programme d’études.

Différencier les efforts des résultats

Même si votre enfant a fait des efforts et a bien étudié avant son examen, il ou elle n’est pas à l’abri d’une note plus basse que celle espérée. Rappelez-lui que ce n’est pas la fin du monde. Parfois, tout son travail préparatoire peut être bousillé par le stress lors de l’examen. Aidez votre enfant à trouver des façons pour que cela se passe mieux la prochaine fois.

Déstresser le jour J