La Saint-Valentin est le moment de mettre tout sur pause pour profiter du temps ensemble et se rappeler combien on s’aime.

Texte de Nadine Descheneaux

Pas de resto, du maison

Au lieu de vous tourner vers les restos, choisissez des recettes en famille. Ensuite, formez des équipes de cuistots pour les divers plats. Vous pouvez aussi trouver un thème central comme un pays, une couleur (le rouge, par exemple), un aliment (comme le chocolat), etc.

Expos photo

Sortez vos plus belles photos de famille (ou imprimez-les) et créez une rétrospective des souvenirs que vous aimez. Vous pourrez aussi profiter de cette journée pour organiser une nouvelle séance de photos. 3, 2, 1… souriez!

Chasse aux câlins et aux surprises

N’attendez pas à Pâques pour faire une chasse aux cocos. Pour la Saint-Valentin, cachez des petites gâteries. Chaque fois que l’enfant trouve une surprise, il ou elle doit crier câlins, câlins , invitant tout le monde à se faire une accolade, avant de découvrir ce qu’il y a dans son petit cadeau.

Confiture de mots doux