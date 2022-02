Barbada nous raconte ses souvenirs d'enfance et souligne l'importance de croire en soi.

Un texte de Yohane Cassabois

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’animatrice, artiste et drag queen Barbada se prête au jeu.

Barbada Photo : Matt Sirois

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée? Est-ce qu’un enseignant ou une enseignante vous a marqué?

J’ai eu un parcours scolaire très particulier. Au primaire, j'allais dans une école privée à Verdun de la première à la troisième année. En quatrième année, cette même école a eu des problèmes administratifs et financiers, et un bon nombre d’élèves ont changé d’école. Ma mère a choisi de me laisser continuer mon parcours dans cette école. Dans ma classe de quatrième année, nous n’étions donc que huit élèves. Je me souviendrai toujours de mon enseignante de quatrième année, madame Pinsonneault, une enseignante rigide et exigeante, mais incroyablement passionnée et aimante. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a transmis sa passion pour l'enseignement, mais une chose est sûre, elle a marqué mon enfance.

En cinquième année, toujours avec la suite des problèmes financiers et administratifs, l'école a été réduite à un très petit nombre d'élèves. Nous étions 12 enfants de la première à la sixième année. Oui oui. Douze élèves dans l'école au complet! L'école avait été relocalisée dans un appartement de LaSalle.

On se serait cru dans Les filles de Caleb avec Émilie Bordeleau. Barbada

Barbada, sa famille et ses amis d'enfance Photo : Gracieuseté de Barbada

Nous n'avions que deux enseignantes : une enseignante de mathématiques (dont j'oublie le nom) et l'ancienne directrice (maintenant devenue enseignante), madame Jankee, qui nous enseignait le français, l'anglais et toutes les autres matières. L'avant-midi, les élèves de quatrième à sixième avaient les cours de mathématiques dans une pièce (qui normalement aurait été une chambre à coucher), pendant que les élèves de première à troisième année avaient les cours de français et autres dans l'autre pièce (qui normalement aurait été le salon). L'après-midi, on inversait.

Néanmoins, en raison de cette situation particulière, nous avions un enseignement presque individuel, ce qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite dans la matière à apprendre. J'ai donc sauté ma sixième année et je suis entré au secondaire à 11 ans à peine (ma fête est quelques jours avant la rentrée scolaire).

J'arrivais dans une grande école secondaire privée de la Rive-Sud [dans la région de Montréal] un an plus jeune que tous mes collègues. Et manifestement, à cet âge, je n'avais pas la personnalité flamboyante et extravertie que j'ai aujourd'hui. J'étais beaucoup plus tranquille, très discret, j'allais peu vers les autres, je dînais souvent seul, je ne faisais pas de sport et je m'intéressais à des activités pour le moins différentes : en première secondaire, je m'étais inscrit à l'activité parascolaire de tricot. En deuxième secondaire, je faisais entre autres des cours d’origami. Bref, des activités souvent individuelles et impopulaires, ce qui faisait de moi un élève plutôt rejet .

Néanmoins, avec le recul, je ne regrette absolument rien. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, car j’ai appris beaucoup de choses dans ces activités. Barbada

J'étais un élève studieux dont les notes étaient dans la moyenne supérieure. Même si je n'étais pas un premier de classe, j'ai quand même eu 100 % dans mon cours d'informatique de troisième secondaire. Doux souvenir…

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

C'est à partir de la troisième secondaire que je suis devenu un peu plus extraverti. Barbada

J'ai gagné de la confiance en moi et j'ai même participé, en quatrième et cinquième secondaire, à certains comités ainsi qu'au spectacle de fin d’année (où j’avais présenté un numéro d’humour). C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à développer mon intérêt pour la musique, à jouer de la flûte traversière et à faire partie de l'orchestre de l'école.

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)?

J'avais peu d’amis à l’école, mais il y avait quand même d’autres élèves avec qui j'aimais passer du temps. J'ai même réussi à trouver quelqu'un pour m'accompagner au bal des finissants : j’avais demandé à une étudiante suédoise en échange scolaire au Québec de m’accompagner au bal, et elle avait accepté. Malheureusement, je n'ai gardé contact avec aucun de mes amis du secondaire et du primaire. Certaines fois, il m'arrive de croiser des gens qui me sont familiers et qui me disent qu’on est allés à la même école secondaire. Parfois, je les reconnais, parfois non.

Sébastien / Barbada Photo : Gracieuseté de Barbada

Mon année de moins que les autres élèves me rendait toujours différent; je n'étais pas rendu au même stade de vie que les autres élèves : je ne buvais pas d’alcool (c'est toujours le cas aujourd’hui), je ne fumais pas (c'est toujours le cas aujourd’hui), je ne prenais pas de drogue (c'est toujours le cas aujourd’hui), je n'étais pas invité dans les partys de maison (maintenant, j’organise mes PROPRES partys, ha, ha!). Je me souviens aussi du cours de sexualité en quatrième secondaire : le seul cours de tout mon secondaire que j'ai échoué, indéniablement par manque d’intérêt. Ha, ha!

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous à la jeune Barbada?

C'est quand même particulier qu’à l’adolescence, on souhaite tant faire partie de la gang , mais que, du même coup, on fasse tout pour être différent des autres et se sentir unique. Une chose est sûre, si je pouvais voyager dans le temps et retourner parler à ce jeune rejet du secondaire, je lui dirais de ne rien changer, et surtout, de ne pas essayer de faire comme les autres.

Je lui dirai que le meilleur est à venir et que tous ceux qui se moquent en ce moment n’ont qu’à bien se tenir. C'est ce qui m'a rendu unique aujourd’hui, qui m'a permis d’avoir une carrière fructueuse dont j'avais envie, même si c'était un choix pour le moins différent et surprenant. Barbada