15 vidéos et un jeu pour les tout-petits.

Un texte de Yohane Cassabois

Quand les esprits innovants de plusieurs grands noms du secteur de la Jeunesse au Québec se rencontrent (l’autrice et l’auteur Karine Gottot et Maxim Cyr, la scénariste Anne-Hélène Prévost, à qui l’on doit Les Sapiens, Makinium et Mehdi et Val, et Happy Camper Média, qui produit L’Agent Jean), ça donne une émission originale et stimulante.

L’émission La petite dragouille, centrée sur les aventures d’une drôle de bestiole mi-patate, mi-dragon, est un mélange d’humour décalé et de tendresse. Elle fait la part belle à la créativité et fait appel au sens de l’imagination des jeunes enfants en leur montrant que chaque objet, fleur ou plante qui nous entoure a son utilité dans la vie quotidienne.

La petite dragouille et son ami l'écureuil Photo : Happy Camper Média

Comment empêcher une couverture de tomber du lit? Comment attraper la Lune, apprivoiser un monstre marin? Avec un peu d’inspiration et de persévérance, aidée par ses complices (le chat, les pigeons et l’écureuil), la petite dragouille trouve une solution à tout. Et elle est bien fière d’elle quand elle réussit ses bricolages.

Par un effet miroir, les filles et les garçons peuvent se sentir pousser des ailes en voyant à l’écran un personnage attachant qui leur prouve que rien n’est impossible et les invite, à leur tour, à rêver en grand.



Diffusion :

En ligne : 15 épisodes de 3 min 30 dès le 1er février sur la Zone des petits

Sur ICI Télé : les mardis, mercredis et jeudis du mois de mars (heure de diffusion à confirmer)





Les voix :

Sophie Cadieux Photo : Radio-Canada/Christian Côté

La petite dragouille : Sophie Cadieux

Le narrateur : Benoit Côté

Les animaux : Paul Sarrasin





Les valeurs véhiculées dans le dessin animé :

Sens de l’observation

Travail en équipe

Autonomie

Créativité

Épanouissement

Estime de soi

La petite dragouille Photo : Happy Camper Média