L’amour est dans les livres!

Texte de Nadine Descheneaux

Voici des suggestions qui font exploser le cœur de tous ceux et celles qui aiment les histoires!

Un valentin pour Fripoline

Quand notre cœur déborde d’amour, on veut le dire partout! C’est ce qui arrive à la mignonne Fripoline. Rien au monde ne la rendrait plus heureuse que de dire Je t’aime à Fredolin. Surtout le jour de la Saint-Valentin! Un tout nouvel album tout en couleurs et en tendresse pour souligner le 14 février avec les jeunes enfants, dès 3 ans.

Par Manon Larivière, Michel Quintin, 2022, ISBN : 9 782 897 625 153

---

Le monstre du placard est amoureux

Tout le monde peut être amoureux, même les monstres! Et celui qui vit dans le placard n’y échappe pas! Les émotions qu’il ressent sont les mêmes que les nôtres! Mais quand on est une bête supposément terrifiante, être mou comme une guimauve, être tout étourdi et avoir mal au ventre, ce n’est pas évident! Trois autres titres existent avec ce sympathique monstre : Comment élever le monstre du placard, Avec le monstre du placard, ça déménage! et Le monstre du placard existe (et je vais vous le prouver!)

Par Antoine Dole et Bruno Salamone, Actes Sud, 2022. ISBN : 9 782 330 155 223

---

La doudou aime les bisous

Le personnage attachant de la doudou raconte qu’elle adore les bisous. Toutes les sortes de bisous! Voici deux trucs que les enfants aiment aussi à l’infini : leur doudou et les bisous qui font partie de vos rituels familiaux! Attendez-vous à lire et à relire souvent cet album!

Par Claudia Larochelle, La Bagnole, 2021. ISBN : 9 782 897 144 241

---

Je t’aime de tout mon cœur

Les albums de Peter H. Reynold sont empreints d’une douce poésie et suscitent la réflexion. Cette fois, le créateur énumère toutes les choses qu’on peut aimer et les façons dont se manifeste l’amour. Mais plus que tout, on découvre comment ce sentiment si puissant nous lie aux autres. Une ode à l’amour, oui, mais surtout une invitation à se dire des mots tendres. À glisser dans toutes les mains… petites et grandes!

Par Peter H. Reynold, Scholastic, 2022, ISBN : 9 781 443 192 255

---

L’amour…

Comment définir l’amour? Quand un petit garçon veut savoir ce que veut dire aimer , il se tourne vers les gens qui l’entourent : sa grand-maman, le poissonnier, le chat, etc. Chacun en a une vision différente ce qui montre au jeune enfant que l’amour peut avoir plusieurs facettes. Voilà un album pour ouvrir les discussions avec vos enfants et découvrir leur propre vision de l’amour.

Par Mac Barnett et Ellis Carson, Scholastic, 2022. ISBN : 9 781 443 193 849

---

Parce que je t’aime…

Voilà un livre qui fera du bien aux parents comme aux enfants. On y démontre que les parents sont souvent déchirés entre l’envie de tout donner à leur enfant et leur devoir de parent. Plusieurs gestes quotidiens sont en fait des expressions de leur amour, même si, pour les petits et petites, c’est parfois difficile à comprendre du premier coup! Parce que je t’aime, il arrive que je doive t’empêcher. […] c’est parce que je sais qu’il peut y avoir un danger. De la douceur à l’infini dans cet album aux couleurs tendres! Et que dire des mignons lamas qui raviront les cœurs! Une lecture qui fait un bien fou à toute la famille et qui provoque une irrésistible envie de se donner un immense câlin!

Par Carine Jury et Josiane Picard, Les éditions Tête Haute, 2020. ISBN : 9 782 924 860 236