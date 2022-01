Comme bien d’autres ados, votre enfant passe beaucoup de temps dans sa chambre, son cocon d’intimité?

Un texte de Nadine Descheneaux

Même si cette tendance est normale, voici quelques idées pour lui faire sortir le nez de sa tanière sans causer trop de remous.

Respecter son besoin d’intimité

Validez ses besoins. Dites-lui que vous comprenez son besoin de temps en solo. Vous pouvez lui raconter votre expérience d’adolescence, mais dites-lui aussi que c’est votre rôle de parents de vérifier s’il ou elle va bien et de l’amener à sortir de son antre. Elle ou il veut être seul? C’est possible de l’être ailleurs que dans sa chambre. Proposez-lui de réserver le sous-sol pour regarder un film au lieu de le faire dans son lit avec sa tablette. Il faut rompre l’idée que la solitude se trouve seulement dans sa chambre.

Instaurer une routine

Précisez les moments où vous tenez absolument à ce qu’il ou elle sorte de sa bulle. Par exemple, tous les repas doivent être pris en famille, dans la salle à manger. Fixez ces règles ensemble pour une meilleure collaboration.

Mettre le plaisir à l’avant

Ne transformez pas les moments en famille en de véritables interrogatoires sur ses amitiés, ses cours, ce qui l’occupe, etc. Regardez un type de films de son choix, faites un sport ensemble, cuisinez un plat, etc.

Miser sur une variété de moments

Rappelez à votre ado que la variété est la clé de l’équilibre… et montrez l’exemple! Tout le monde a besoin de temps en solitaire, avec un ou une autre membre de la famille, avec toute la famille, avec les potes, etc. Voici des lieux possibles de rencontres : chambre porte fermée, chambre porte ouverte, dehors, dans une autre pièce de la maison, etc. Il faut que ses journées soient un mélange de ces différents temps et lieux.

Proposer sans insister

Vous sortez marcher? Proposez à votre jeune de vous accompagner. Vous vous faites dire non? N’en faites pas tout un plat et allez-y quand même. Mais continuez à lui proposer des activités sans lui mettre de pression. Ainsi, votre ado voit votre intérêt à être en sa compagnie. Demandez-lui ce qu’il ou elle aimerait faire avec vous. Peut-être que sa réponse vous surprendra. Il faut rester à son écoute.

Le ou la responsabiliser quant à son temps d’écran

Avec l’école virtuelle et le confinement qui les empêche de voir leur gang, il est difficile de gérer le temps d’écran des ados ou de leur demander d’utiliser les outils technos dans une pièce commune. Vous pouvez quand même mettre des règles stipulant que, pour regarder un film par exemple, on doit être hors des chambres.