Au début de leur parcours scolaire, vos enfants ont besoin de votre aide avec les devoirs et les leçons.

Néanmoins, vous devez également poser des gestes qui les encouragent à devenir autonomes. Voici 6 trucs d’Alloprof pour leur permettre de développer leur autonomie.

Donnez des responsabilités

Pour encourager l’autonomie, il faut cesser de faire les choses à la place des autres, et cela commence par de petits gestes. Donnez des responsabilités aux enfants en fonction de leur âge : défaire leur boîte à lunch, sortir leurs cahiers de leur sac, regarder ce qui est prévu à l’agenda, etc. Mine de rien, vous donnez alors une méthode de travail aux enfants en ne nommant que la tâche, sans la faire à leur place… même si c’est un peu plus long!

Encouragez les initiatives

Votre enfant vous annonce qu’il ou elle veut faire quelque chose jamais fait auparavant (préparer un sandwich, construire un fort, etc.)? Donnez-lui vos encouragements dans son initiative en lui disant que vous pourrez lui donner un coup de main le cas échéant.

Supervisez de plus en plus loin

Pour les devoirs ou pour toute autre tâche, commencez par encadrer la tâche en donnant une méthode de travail à votre enfant. Par contre, il faut que vous preniez doucement vos distances. Supervisez le tout, mais en étant un peu plus loin et en laissant l’enfant vaquer à ses occupations.

Dédramatisez les erreurs

Expliquez à votre enfant qu’il est normal de faire des erreurs. Dites-lui que vous en faites vous aussi. Rappelez-lui souvent que c’est normal pour qu’il ou elle ne se braque pas en situation semblable. Une erreur est une possibilité d’apprendre (on sait ce qu’on doit travailler, on trouve une autre façon de comprendre la matière, etc.).

Félicitez les progrès et les efforts

Ne gardez pas vos félicitations que pour les succès. Prenez l’habitude de souligner les bons coups en misant sur les qualités intrinsèques liées aux progrès accomplis : Wow! Tu fais preuve de débrouillardise, tu as trouvé comment trouver la solution! ; tu m’impressionnes! Tu as vraiment une très belle créativité! ; etc. Cette reconnaissance solidifie son estime de soi et l’aide à garder confiance pour l’avenir.

Célébrez les différences

N’oubliez pas que chaque enfant diffère de l’autre. Il ou elle a ses aptitudes, ses attitudes et ses façons d’apprendre qui lui sont uniques. Par exemple, ce n’est pas parce que des trucs ont fonctionné avec votre aîné qu’ils seront efficaces avec son cadet.