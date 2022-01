Brrr! L’hiver et le froid vous forcent à rester davantage à l’intérieur? Évadez-vous en famille avec ces intéressants balados.

Texte de Nadine Descheneaux

Si voyager vous manque, voici votre chance de partir pour l’Australie en restant les deux pieds… dans la neige! Le célèbre aventurier propose la découverte des animaux de ce pays qui fait rêver.

Si l’Australie n’est pas une destination assez dépaysante pour vous, quoi de mieux qu’un voyage intergalactique? C’est ce que propose l’agence de voyages Astro-Bien avec une escapade sur Vénus, autour des trous noirs et bien plus encore! Un balado présenté par le Planétarium de Montréal.

El Kapoutchi est ce méchant qu’on aime bien et que l’on retrouve dans des livres et dans des courts épisodes d’une quinzaine de minutes. Pendant que les enfants rigoleront, les parents apprécieront les subtils clins d’œil qui leur sont adressés.

Installez-vous virtuellement au Salon littéraire des animaux et laissez l’animateur Iguane Ladouceur vous faire découvrir différents personnages aux vies surprenantes. Rencontrez, entre autres, un couple de manchots qui présente son nouveau guide de la parfaite famille polaire. C’est un balado rigolo et instructif à la fois!

Les ados, il faut les surprendre avec du contenu intrigant et drôle! C’est en plein ce qu’offre Le guide de survie des Débrouillards avec ces sujets comme survivre à sa chambre en désordre (même quand tes parents te forcent à tout ranger) , survivre à ses frères et sœurs (même quand t’en as six) ou survivre à un yogourt périmé (même depuis 7000 ans!) . Avouez que même les adultes ont envie de connaître les trucs pour survivre à toutes ces situations!

La puce à l’oreille – Balados décalés pour enfants allumés

En terminant, impossible de ne pas trouver quelque chose à vous mettre dans les oreilles avec ce généreux portail rassemblant divers contenus audio pour la famille! Vous pouvez choisir entre des portraits biographiques, des minidocumentaires sur un sujet précis, une pièce de théâtre, des livres audio, des rencontres avec des spécialistes, artistes ou sportifs, etc. On aime la possibilité d’effectuer des recherches parmi l’ensemble des contenus par thème, durée ou tranche d’âge.