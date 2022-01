Les enfants à la maison de pair avec le télétravail peuvent vous faire perdre la tête. Besoin d’occuper les enfants? Voici cinq idées pour vous!

Texte de Nadine Descheneaux

Jeux en solo

Sortez les jeux qui se jouent en solo : casse-tête, blocs de construction divers, jeux de patience ou de logique, pâte à modeler, etc. Placez-les bien en vue dans un endroit accessible. Ainsi, il est plus facile pour les plus jeunes de trouver ce qui leur plaît pour s’amuser.

Nouveauté!

Proposez de nouveaux jeux aux enfants. Pensez à en emprunter à la bibliothèque de votre quartier ou à en échanger avec d’autres familles. La nouveauté est attrayante!

Les grands projets

Pour occuper les enfants, rien de mieux que faire des trucs qu’on fait rarement et qui exigent plus de temps : murale (utiliser l’endos d’un papier d’emballage), construction de Lego sur une grande table, fabrication d’une navette spatiale avec différentes boîtes vides (il doit y en avoir dans votre bac à recyclage), fabriquer une tente dans le salon (ou plusieurs petites pour que chaque enfant ait son environnement), se déguiser avec des vieux vêtements (ou avec les costumes d’Halloween), créer une immense piste de course, etc.

Coloriage et bricolage

Installez un espace création dans une pièce de la maison où vous permettrez aux enfants de laisser libre cours à leur imagination avec tout le matériel nécessaire sous la main (ciseaux, colle, crayons, papier construction, vieilles boîtes, pinceaux, peinture, chiffons ou lingettes nettoyantes, tablier, boutons, cure-pipes, etc.). Choisissez un endroit où vous tolérerez le désordre créatif de vos jeunes. Vous avez besoin de feuilles à colorier? Visitez hugolescargot.com. Pour réduire le gaspillage, imprimez deux images à la fois sur une feuille (en réduisant la taille) et faites des copies recto verso.

Livres papier… ou audio!

Faites une provision de livres à la bibliothèque. Misez sur les documentaires intrigants, les bandes dessinées captivantes et les romans divertissants. Découvrez aussi les livres numériques : sur OHdio, Un autre blogue de maman, La boîte de Mme Martine, l’espace Livrovore de Communication Jeunesse, etc.