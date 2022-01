Sept lectures qui célèbrent l’hiver et la saison froide. À explorer en famille!

Texte de Nadine Descheneaux

Traces et animaux du Québec

Les animaux sont coquins : ils se cachent parfois. Toutefois, ils laissent des traces derrière eux : des empreintes, des crottes et des pistes. Avec ce documentaire rempli de photos et garni de courtes capsules informatives, vous pourrez être un détective prêt à trouver qui a laissé ces traces près de chez vous ou lors de vos promenades en forêt. Une façon nouvelle d’explorer le monde des animaux qui fascine tant les enfants!

Par Rhéa Dufresne, Bayard Canada, 2021.

---

Le nez du bonhomme de neige

Magnifique! Un album avec très peu de mots où toute l’attention est centrée sur les illustrations sobres, mais efficaces, qui montrent les étapes de confection d’un bonhomme de neige. On y fait la rencontre de deux enfants qui s’affairent dans la neige et discutent pendant la fabrication. Mais que prendront-ils pour faire le nez de leur bonhomme?

Par Élizabeth Eudes-Pascal, Les 400 coups, 2017.

---

Bien au chaud pour l’hiver

Quand l’hiver se pointe, les animaux se préparent pour hiberner. Chaque famille a ses rituels et sa façon de se créer une maison douillette pour les mois froids. Que font les coccinelles, les grenouilles et les ours? Une histoire mignonne comme tout qui poussera certainement les enfants à vouloir en apprendre plus sur certaines bêtes.

Par Tomoko Ohmura, École des loisirs, 2017.

---

Zac et Zazou jouent dans la neige

Quand tombe la neige, les enfants sont excités et tout heureux d’aller s’amuser. C’est la même chose pour Zac et Zazou, ces deux petits lapins coquins. Un tout-carton qui initie les tout-petits aux possibilités qu’apporte la neige : glissade, batailles de boules de neige, etc.

Par Lucie Papineau, illustrations de Julie Cossette, Auzou, 2021.

---

Silence, c’est l’hiver!

Tutu Tortue voudrait dormir tout l’hiver et se cherche un petit coin pour réaliser son souhait. Toutefois, ses amis en ont décidé autrement. Ils veulent lui faire découvrir les plaisirs de la saison blanche.

Par Katy Hudson, Scholastic, 2019

---

Suggestions express…

Un classique pour rire : L’habit de neige (Robert Munsch, Scholastic, 2012). Thomas ne veut pas enfiler son habit de neige. Il le trouve trop affreux. Ceux qui veulent l’aider se retrouvent bien mal pris. Impossible de ne pas rire avec cet album loufoque! Un grand classique de l’auteur canadien Robert Munsch.

Un livre-jeu pour s’amuser : Cherche et trouve des tout-petits dans le froid. Un album en carton où, à travers neuf grandes scènes reliées au grand thème de l’hiver (la patinoire, la banquise, les sports, etc.), il faut retrouver 7 éléments cachés. Parfait pour les petits dès 2 ans.