Plusieurs suggestions pour s'éveiller en s'amusant.

On ne pense pas toujours à offrir des jeux de société aux tout-petits. Pourtant, il en existe d’excellents qui les aident à grandir… tout en s’amusant.

Sudoku (Belvédère)

Initiez en douceur vos petits au sudoku avec cette planche de jeu bien adaptée aux 4 ans et plus. Au lieu des chiffres, les cartes présentent les membres d’une famille. Ainsi, il est facile pour les jeunes joueurs de bien saisir comment les placer sur la planche de jeu. En tout, 22 sudokus (6 niveaux de difficulté) pour exercer leur esprit logique et leur sens de l’observation.

On aime… la belle planche de jeu et le fait que les petits sont heureux de jouer à un jeu de grands!

---

Mes premiers casse-tête à colorier (Placote)

Assembler des casse-tête, c’est bien. Pouvoir les colorier au verso, c’est encore mieux! Cet ensemble comprend 4 casse-tête avec un nombre de pièces différent (4, 9, 16 et 25 morceaux) qui permet d’accompagner l’enfant dans le développement de ses habiletés (capacité d’attention, repérer des indices visuels, motricité fine, etc.).

On aime… le petit plus ajouté au traditionnel casse-tête surtout pour nos enfants qui aiment colorier.

---

Amimo (Amalgame)

Ce jeu permet aux tout-petits dès 3 ans de travailler le concept des émotions avec des personnages autocollants. Chaque animal est représenté deux fois : l’un est triste, l’autre est joyeux. Il faut le placer sur le nuage (tristesse) ou sur le soleil (joie). Ensuite, on peut demander aux enfants de dire quand ils se sentent comme le personnage. Le jeu comprend aussi deux habitats (océan ou forêt), alors il est possible de trier les animaux selon le lieu de leur maison.

On aime… outiller les enfants pour déchiffrer les émotions à travers un si joli jeu.

---

Connectors (Skillmatics)

Triez les tuiles pour faire des connexions intelligentes soit en lien avec la forme ou encore la couleur de la forme représentée. Ainsi, les enfants créent un long chemin en misant sur le sens de l’observation et leur capacité à utiliser leur raisonnement logique. Le jeu avec les formes et les couleurs est destiné aux enfants dès 3 ans, mais il en existe d’autres pour les jeunes de plus de 6 ans avec des défis à leur mesure.

On aime… la simplicité des règles.

---

En mission chez les dinosaures (Placote)

D’abord, il faut construire la planche de jeu en assemblant les gros morceaux de casse-tête. Ensuite, la course débute. Chaque joueur doit répondre à une question (lue par l’adulte!) qui fait appel à des connaissances diverses (reconnaître un chiffre, une émotion, une lettre, etc.) pour pouvoir ensuite avancer son pion à travers cette forêt remplie de dinosaures. Quand une carte dinosaure est découverte, certains participants doivent changer de place. Amusant et innovateur!

On aime… la diversité des questions qui permettent différents apprentissages (lettre, chiffre, émotion, observation, etc.) pour les 4 ans et plus.

---

Trois jeux d’associations

Trois jeux pour travailler différentes notions en misant sur des associations d’images. Avec Chiens saucisses à pois, les enfants apprennent à reconnaître les chiffres de 1 à 6. Avec le lancement des fusées, ils doivent repérer les images semblables alors qu’avec Girafes en écharpes, ils différencient les couleurs. En créant un décollage de fusées, un long chien saucisse ou encore un grand cou de girafe, ils se familiarisent avec les règles de base des jeux de société et développent également leurs habiletés sociales (attendre son tour, apprendre à perdre, patienter, etc.).

On aime… les parties courtes, mais qui aiguisent la patience des petits.