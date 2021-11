Légumes d'automne et d'hiver Photo : getty images/istockphoto/Aiselin82

Sans devenir des adeptes de la méthode des meal prep, vous pouvez gagner du temps, le dimanche, en préparant les repas et les lunchs de la semaine.

Texte de Nadine Descheneaux

Cuire des poulets entiers. Mettez deux poulets entiers dans un plat avec des quartiers d’oignon, des épices et un peu d’eau. Récupérez le bouillon pour préparer une soupe et utilisez le poulet pour faire diverses recettes rapides pendant la semaine : riz au poulet, hot chicken, fajitas, wrap, vol-au-vent, sandwich, etc.

Préparer un duo crudités et soupe . Hop! Sortez tous les légumes et donnez une tâche aux cuistots de la famille : laver les légumes, enlever les parties inutilisables, couper grossièrement ou hacher finement, ranger dans des plats. Profitez de cette grosse production pour préparer les crudités pour les collations, les plats d’accompagnement pour les soupers, les salades pour les lunchs ou encore une soupe réconfortante.

Faire une sauce pour les pâtes. Qu’elle soit à la viande, au tofu ou aux légumes, votre sauce préparée le dimanche soir vous permettra de concocter un repas rapidement le soir où le temps vous pressera. Comme il est facile d’en faire une grande quantité, pensez à en congeler une partie. Une bonne idée pour créer une variété au fil des semaines.

Cuisiner un plat mijoté ou bouilli. Puisque vous êtes à la maison, faites cuire votre recette préférée de mijoté. Voilà un repas comprenant la viande et ses accompagnements en un seul plat! De plus, vous verrez : ces mets sont tout aussi bons – sinon plus! – quand ils sont réchauffés. Vous pourriez utiliser votre mijoteuse.

Faire des boulettes. Ah, les boulettes peuvent vous sauver la vie en semaine, car elles sont polyvalentes. Elles peuvent se manger avec du riz, dans une soupe, dans un sandwich, avec des pâtes ou tout simplement avec des légumes. Changez la sauce qui les accompagne et vous aurez des plats italiens, asiatiques ou à saveur du sud-ouest. Préparez des boulettes en famille en alternant la viande selon les semaines. Faites-les cuire au four pour plus de facilité. Ensuite, placez-les dans des plats selon la quantité dont vous aurez besoin pour un repas. Le reste peut aller au congélateur.