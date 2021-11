L’heure du souper devrait être un moment rassembleur et apaisant. Voici nos trucs pour éviter les tensions et le stress au moment du repas familial.

Texte de Nadine Descheneaux

Choisissez bien votre souper. Les soirs où vous sentez que la fatigue est trop présente, coupez court aux longues préparations pour ce qui est du repas. Choisissez une option rapide : un poulet rôti attrapé à l’épicerie; un pâté au saumon ou au poulet à glisser dans le four; de la soupe et des sandwichs... Si vous vous mettez de la pression pour faire un souper compliqué qui générera une tonne de vaisselle à laver par la suite, vous arrivez à table encore plus à bout de force et à cran. Les enfants, qui sont des éponges, le sentent aussi. Les risques d’explosion sont alors plus intenses!

Calmez les appétits féroces. Offrez des légumes frais aux enfants qui ont trop faim pour les faire patienter, sinon ils et elles auront tendance à faire montre de moins de patience et à être et plus irritables.

Coupez les distractions. Pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette, alouette! Créez un environnement sonore calme. Éteignez même la ventilation du four et ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle. Tout le monde passe ses journées dans le bruit; cette pause fera du bien.

Prenez votre temps. Le souper ne devrait pas être une course. Si vos enfants ont tendance à manger en vitesse, allongez le moment en servant le repas en deux courts services. Vous ne multipliez pas le repas à faire; vous divisez celui que vous avez déjà.

Ouvrez la discussion sur les bons sujets. Donnez la chance à l’ensemble des membres de la famille de raconter leur journée. Si cela tourne en cacophonie, faites le président ou la présidente d’assemblée et donnez le droit de parole à tour de rôle. Une fois que les enfants ont vieilli, ils et elles peuvent aussi remplir cette fonction. Veillez à ne pas aborder les sujets trop délicats (la mauvaise note à un examen, les tâches non faites, les chicanes, etc.); ce n’est pas le moment de régler les conflits. Une bonne idée : faites un tour de table où chaque personne raconte son moment préféré ou son apprentissage de la journée, ou encore ce qui l’a fait rire.