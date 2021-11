Voici quelques arrêts à faire pour vous amuser en famille.

Texte de Nadine Descheneaux

Peu importe où vous êtes dans la province, il y aura près de chez vous un marché de Noël. Voici quelques arrêts à faire pour vous amuser en famille et en profiter pour acheter quelques cadeaux.

En Outaouais

Les 26, 27 et 28 novembre 2021, et les 3, 4 et 5 décembre 2021, plongez dans l’ambiance des Fêtes grâce à l’événement Noël dans le Vieux-Aylmer. Ce lieu réunira de nombreux exposants et exposantes, bien sûr, mais proposera aussi un défilé arrêté, le 27 novembre, une initiative qui permet de respecter toutes les règles sanitaires. Les chars allégoriques sont arrêtés, et ce sont les gens qui les visitent .

Dans les Cantons-de-l’Est

Encerclez le 4 décembre dans votre agenda familial. Cette journée-là, au Marché de la Gare de Sherbrooke, vous pourrez faire des provisions pour vos repas des Fêtes, trouver des cadeaux, et même acheter votre sapin ou d’autres fleurs de saison (poinsettias et cactus de Noël, entre autres!). Et qui sera sur place? Le père Noël et la mère Noël! Soyez là!

À Montréal

Vous aurez l’embarras du choix pour vous amuser en famille, en plus de participer à différentes activités. Voici quelques choix :

Marché des Fêtes du Collectif Créatif Montréal – plus de 65 créateurs et créatrices : les 27 et 28 novembre et les 4 et 5 décembre 2021, au Locoshop Angus.

Puces Pop – plus de 100 artisans et artisanes : les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre 2021, à l’église Saint-Denis

Salon des métiers d’arts du Québec – plus de 350 exposants et exposantes : du 9 au 19 décembre 2021, au Palais des Congrès

Marché de Noël de Jean-Talon – des dizaines de productrices et producteurs locaux : du 27 novembre au 23 décembre (spectacle pour enfants et distribution de gaufres gratuites le dernier jour), au marché Jean-Talon

Grand Marché de Noël de Montréal – une trentaine de chalets avec des artisans et des artisanes : du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022

À Québec

Un incontournable à Québec, c’est le Marché de Noël allemand. Cette année, le thème sera européen à souhait . Mais c’est l’abondance des lumières dans le Vieux-Québec qui ravira les gens! Impossible de ne pas être sous le charme! Faites-y un agréable détour particulièrement en soirée entre le 25 novembre et le 23 décembre prochain (du jeudi au dimanche, seulement). Plus de 90 exposants et exposantes vous y attendent!

En Montérégie

Dans le Vieux-Longueuil, pendant quatre week-ends, du 26 novembre au 19 décembre, Noël prend tous ses droits à l’occasion du Marché de Noël et des traditions. Les maisonnettes extérieures illuminées, la musique entraînante, les spectacles et les animations réveilleront votre esprit de Noël. Évidemment, le père Noël sera sur place pour des apparitions surprises les vendredis soir et les samedis et dimanches entre 11 h 30 et 18 h.