Brochettes de sandwichs, salade de pois chiches ou encore croque-bagel : à vos enfants de jouer!

Texte de Nadine Descheneaux

Les enfants aiment cuisiner, surtout si vous leur laissez la chance de faire quelques recettes en les surveillant du coin de l’œil. Voici quelques idées pour leur permettre de jouer aux cuistots.

Croque-bagel. Prenez un demi-bagel et recouvrez-le de jambon tranché (ou haché), puis de fromage. Ajoutez des cubes de poivron sur le dessus. Faites griller le tout au four 10 minutes à 400 oF (200 oC).

Brochettes de sandwichs. Faites des sandwichs avec du pain tranché. Utilisez du jambon ou du poulet haché, des œufs, de la tartinade de tofu, du beurre d’arachide ou d’autres ingrédients. Faites des formes variées en utilisant un emporte-pièce. Préparez ensuite des légumes et des fruits qui s’enfilent bien sur une brochette (tranches de concombre, tomates cerises, raisins, fraises, etc.). Préparez les brochettes en alternant fruits et morceaux de sandwich.

Mini-omelettes. Huilez un moule à muffins. Cassez un œuf à l’intérieur de chaque cavité. Ajoutez-y des légumes coupés, des olives, un peu de fromage ou encore des cubes de votre protéine préférée. Faites cuire le tout au four 15 minutes à 350 oF (180 oC).

Pâté chinois rapido. Utilisez des aliments déjà prêts, mais laissez les enfants confectionner le plat. Versez de la similiviande hachée ne nécessitant pas de cuisson préalable dans un plat qui va au four. Ajoutez une couche de maïs en boîte ou surgelé. Recouvrez le tout d’une purée de pommes de terre déjà prête.

Salade de pois chiches. Dans un bol, versez une boîte de pois chiches égouttés. Coupez des morceaux de céleri, de tomate et de concombre et mettez-les dans le bol. Émiettez du fromage feta ou coupez des cubes de votre fromage préféré et mettez-les dans le bol. Versez un peu de vinaigrette du commerce que vous avez sous la main sur la salade. Ajoutez-y du poivre et un peu d’origan.

Repas à assembler. Quelques compromis à faire ici : vous cuisinez les ingrédients de base en double quantité pendant un autre repas ou vous achetez des aliments préparés (poulet rôti, pâté au saumon ou au poulet, etc.), puis vous demandez aux enfants de simplement dresser les assiettes. Voici deux exemples :