L’humoriste et animateur raconte ses souvenirs d'enfance.

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’humoriste et animateur Pierre Hébert se prête au jeu.

-Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée?

J’étais surtout celui qui parlait sans arrêt. J’aimais faire rire, bien sûr, mais j’aimais parler à tout le monde. J’ai encore des bulletins où, dans les remarques des professeurs, c’est écrit beaucoup de bavardage . Je ne pense pas que ça surprenne qui que ce soit, puisque ça n’a pas tellement changé avec le temps.

-Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

À mon bal de fin d’études du secondaire, j’ai reçu les prix du plus obstineux et celui du plus téteux de profs. J’étais également en nomination pour l’élève finissant de l’année.

Tout ça me représente tellement bien : tannant, sociable, mais studieux. Un heureux mélange. Pierre Hébert

Pierre Hébert discute du jeu de société avec les pires règles jamais inventées avec Mathieu Dufour. Découvrez les gaffes de tournage de Pierre Hébert sur le plateau de l'émission Le pire du pire.

-Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Je rends hommage à mon enseignante de 3e année, Louisette Béliveau, à mon enseignant de 4e année, Yvan Bolduc, et à celle de 5e année, Pauline Desgagné. Au lieu de me dire de me taire sans arrêt parce que je parlais trop et que j’aimais faire des blagues à toute la classe, ils ont décidé de voir ça comme une force et de la canaliser et même de l'encourager, mais dans les bons contextes. Ils m’ont fait participer à des émissions de télévision, à des concours oratoires, et fait faire des spectacles devant la classe. Je les remercie d’avoir réussi à comprendre qui j’étais derrière ce comportement dérangeant au lieu de m’écraser pour me faire rentrer dans le rang.

-Pour vous, la récré, ça rimait avec…

Ballon chasseur! Pour moi, c'était sacré et c’était du sérieux. D’ailleurs, je n’ai pas changé en vieillissant; si je joue à un jeu, je joue! Le plaisir et l’intensité sont toujours au rendez-vous.

Pierre Hébert Photo : Gracieuseté de Pierre Hébert

-À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Je n’avais pas de grand rêve spécifiquement, parce que j’étais tellement dans le moment présent, tellement occupé à jouer avec des amis ou à faire des partys de famille ou tout simplement à aller à l’école. J’ai vraiment eu une enfance heureuse, où je n’ai jamais ressenti le besoin de rêver à autre chose ou de me projeter ailleurs ou plus tard.

-Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre « meilleur ami/meilleure amie pour toujours » (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

C’est une des plus grandes richesses de ma vie. Mes deux amis d’enfance sont toujours mes meilleurs amis. J’ai rencontré le premier dès la maternelle et le deuxième en première secondaire.

C’est une chance incroyable d’avoir des amis avec qui j’ai tout vécu et tout partagé depuis plus de 35 ans. C’est de loin ce que je retiens de plus précieux de mon parcours scolaire. Pierre Hébert

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous au jeune Pierre?

Je ne sais pas ce que je lui dirais.

J’ai parfois l’impression que c’est plus lui qui aurait des choses importantes à me dire, comme de ne jamais oublier de m’amuser, que la vie passe vite et de ne jamais rien tenir pour acquis. Pierre Hébert