Le magicien et animateur Daniel Coutu raconte ses souvenirs d'enfance.

Un texte de Yohane Cassabois

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, le magicien, animateur et comédien Daniel Coutu se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée?

À la maternelle, c’était écrit [dans mon bulletin] : Il a de la difficulté à s’intégrer au groupe! Heureusement, ça s’est réglé rapidement et je suis devenu le genre studieux-trop-impliqué-la-main-toujours-levée-vraiment-trop-intense. Je participais à tous les comités et à toutes les activités! Comme adulte, j’ai réussi à canaliser ça, mais je n’arrivais pas facilement à étancher ma soif de curiosité, au grand plaisir (et déplaisir parfois!) de mes enseignants! Haha! :)

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

Au secondaire, j’ai reçu la Médaille académique du Gouverneur général du Canada! J’en étais (et j’en suis toujours) bien fier!

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

C’est plutôt un technicien en loisir à mon école secondaire, la Polyvalente Le Carrefour de Gatineau, à qui j’ai envie de rendre hommage. Il s’appelle Guy Charron.

Pour les élèves passionnés de spectacles, le technicien en loisir est tellement important. Pour nous (les élèves impliqués dans les arts), c’était notre meilleur ami. Daniel Coutu

On sentait qu’il était toujours prêt à aller défendre nos projets auprès de la direction et qu’il prenait le temps de nous écouter. Il s’impliquait dans tous nos projets. J’en garde des souvenirs tellement heureux et cool. Il nous aimait beaucoup et on lui rendait la pareille.

- Pour vous, la récré, ça rimait avec…

Aller placer des chaises pour le gala étudiant, ranger des livres à la bibliothèque et courir comme un fou dans les corridors pour arriver à faire tout ce qui était sur ma liste de tâches.

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Je rêvais de devenir magicien, d’animer et de gagner ma vie avec des projets fous. Je vis mon rêve finalement!

Daniel Coutu enfant Photo : Gracieuseté de Daniel Coutu

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

Ma BFF est devenue mon amoureuse… et je l’ai mariée! On s’est rencontrés à 15 ans. Daniel Coutu

Nabella était accessoiriste pour les spectacles de magie que je présentais à l’agora de la polyvalente. Nous sommes toujours ensemble après plus de 20 ans. On a eu deux belles filles, Mélia et Alys, que les adeptes du Défi 5 ingrédients ont d’ailleurs le plaisir de connaître. On forme la meilleure des équipes, au travail comme dans la vie. :)

Daniel Coutu avec sa femme Nabella Dicaire et leurs filles Mélia et Alys Photo : Richère David

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous au jeune Daniel?

De ne rien changer. On est la somme de nos expériences. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours encouragé et invité à suivre mes passions. Je pense que c’est la meilleure façon de réaliser ses rêves. Daniel Coutu

Famille magique, nouvelle série de Daniel Coutu bientôt disponible sur ICI Tou.tv, sur ICI Télé et sur la zone Jeunesse de Radio-Canada. Daniel Coutu en plein tournage de Famille magique à Gatineau L’hilarante Famille magique du magicien Daniel Coutu prend vie

Famille magique Photo : Prestigo