L’autrice et illustratrice Annie Groovie, à qui on doit les livres Léon, raconte ses souvenirs d'enfance.

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’autrice et illustratrice Annie Groovie, à qui on doit les livres Léon, se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée? Je dirais le genre lunatique! Trop curieuse, j’avais beaucoup de misère à me concentrer sur ce que disait le professeur. J’observais plutôt ses souliers, sa coiffure, le plafond, les murs, et, entre ça, je sniffais mes effaces et crayons aux odeurs de fruits et de bonbons.

Annie Groovie Photo : Gracieuseté d'Annie Groovie

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)? Les Méritas que j’ai reçus ont toujours été en lien avec l’activité physique, dont meilleure athlète en gymnastique , le sport que j’ai tant aimé pratiquer au secondaire.

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Michel Paré, mon prof d’éduc et coach de volleyball. Comme je passais beaucoup de temps au gymnase (le midi et après l’école), je le côtoyais souvent. Il était toujours souriant, gentil, drôle et passionné de son métier. On a développé au fil des années une relation vraiment spéciale. Annie Groovie

- Pour vous, la récré, ça rimait avec…

marelle, élastique, corde à sauter et ballon-chasseur! J’étais une petite fille très active qui aimait s’amuser. Et je suis encore comme ça aujourd’hui sauf que je ne joue plus à la marelle! ; ) Annie Groovie

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? À l’amour et, en particulier, à Charles, l’ami de mon frère. Je griffonnais son nom partout, j’étais complètement folle de lui.

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble! Tout à fait! Elle s’appelle Isabelle ou Isbab pour les intimes. On ne s’est jamais perdues de vue.

Quarante ans plus tard, on est toujours des BFF et on se voit régulièrement. Elle habite même à quelques pas de chez moi! Annie Groovie

Annie et sa meilleure amie Isabelle Photo : Gracieuseté d'Annie Groovie

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous à la jeune Annie? Ne t’en fais pas, ton eczéma va partir! J’en avais un peu partout sur le corps et, évidemment, je me faisais intimider à cause de ça. Mais à l’adolescence, comme par miracle, tous mes petits bobos sont partis! Yé!