Une maman et son fils Photo : Getty Images/FatCamera

Quand on parle de discipline, on nomme nécessairement aussi conséquences et punitions. Mais est-ce vraiment la même chose?

Texte de Nadine Descheneaux

Une punition est souvent donnée sous le coup de la colère, de la fatigue ou de l’irritabilité de l’adulte pour donner une leçon à l’enfant et le décourager de recommencer. Il impose donc une punition qui n’a souvent aucun lien avec la situation (l’envoyer dans le coin, retirer son jouet favori, le priver de sortie, etc.). Cette intervention peut entraîner des disputes, une escalade de punitions démesurées et une altération du lien de confiance parent-enfant.

Une conséquence est le résultat obtenu à la suite d’un choix ou d’un comportement. Le lien de cause à effet est présent. L’enfant apprend que ce qu’il décide de faire (ou de ne pas faire!) a des répercussions. Contrairement à la punition, la conséquence ne veut pas susciter la peur chez l’enfant, mais plutôt l’amener à réfléchir à ses gestes. Les conséquences sont habituellement connues à l’avance (s’il ne ramasse pas ses jouets, il ne pourra pas faire telle autre activité) ou encore naturelle (s’il mange tout son maïs soufflé, il n’en aura plus, même si son frère en a encore). Il est suggéré d’appliquer une conséquence qui est rattachée à la situation vécue. Sinon elle tiendrait davantage de la punition!

Pour une discipline positive et qui a des effets sur les comportements des petits, il ne faut pas oublier que les conséquences doivent être claires, constantes, conséquentes, concrètes et cohérentes. La règle des 5C, finalement!