Votre enfant a envie de célébrer son anniversaire avec ses camarades, mais vous devez jongler avec les diverses règles sanitaires? Pas de panique!

Un texte de Nadine Descheneaux

Un goûter en portions individuelles

Pour éviter que les enfants pigent dans les mêmes plats, faites preuve d’ingéniosité. Séparez les portions à l’avance. Versez un peu de trempette au fond d’un verre que vous garnirez de légumes coupés en longueur. Mettez des chips ou du popcorn dans des petits bols bien identifiés. Offrez des minipizzas précoupées déjà dans des assiettes.

Souffler… juste sa pointe de gâteau

Bien sûr que l’enfant dont c’est l’anniversaire veut souffler ses bougies, mais plus question de souffler sur le gâteau au complet. Prenez soin de poser les chandelles sur sa portion seulement. Mieux encore : offrez des petits gâteaux individuels, qui demandent peu de manipulation.

À chaque enfant son gobelet

Au lieu d’offrir des cadeaux de présence, donnez une gourde réutilisable et identifiée à chaque enfant. Tout le monde voudra l’utiliser tout de suite et ainsi il n’y aura pas de mélange de verres.

Dehors si possible!