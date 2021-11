Novembre est gris, mais il n'est pas question que votre moral le soit aussi.

Un texte de Nadine Descheneaux

Voici six idées pour chasser la grisaille de novembre.

Sortez… beau temps, mauvais temps! Cherchez la lumière et profitez-en dès que c’est possible. Une marche à l’heure du dîner, une promenade en fin de journée, un détour par le parc tout de suite au retour de l’école, etc. Vous souperez plus tard, c’est tout! Et quand le temps est maussade, sortez quand même : l’air frais est vivifiant!

Remplissez-vous de beau . Visitez un musée pour admirer des œuvres et revenez ensuite à la maison pour laisser libre cours à votre créativité en sortant des pinceaux et des pots de gouache. Créez, peignez, dessinez : l’art a le pouvoir d’illuminer votre humeur.

Illuminez votre décor. Accrochez des guirlandes de petites lumières et allumez-les le matin alors qu’il fait encore noir dehors. C’est parfait pour égayer le début de vos journées.

Mettez de la musique pétillante et joyeuse. Celle-ci a un effet sur le moral. Au lieu d’écouter la radio, demandez à tour de rôle aux membres de la famille de choisir une chanson à écouter!

Invitez vos proches. Le temps des Fêtes approche et vous n’aurez pas le temps de voir tous les gens que vous voudriez. Prenez de l’avance en les invitant en novembre. Voir ceux et celles que vous aimez rendra votre famille heureuse.

Préparez les Fêtes. Si le cœur vous en dit… faites entrer Noël chez vous dès le début novembre. Organisez une séance photo familiale pour en choisir une qui vous servira de carte de Noël. Peinturez des cocottes de pin et ajoutez-y des paillettes. Vous pourrez les suspendre dans l’arbre. Cuisinez des plats à l’avance. Avec un peu de musique des Fêtes, c’est encore mieux!