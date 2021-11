Nul besoin de réciter aux enfants la longue liste des effets négatifs des écrans. Diaboliser ceux-ci n’aide pas les jeunes à choisir d’autres jeux. Proposez-leur différentes possibilités et soulignez leur bon choix quand ils et elles optent pour une activité sans écran.

Instaurez des heures sans techno pour tout le monde à la maison. Commencez doucement et choisissez des heures qui vous conviennent aussi et durant lesquelles vous serez disponible pour soutenir les enfants. Des spécialistes proposent même de faire un sevrage d’un mois : à vous de voir si vous voulez tenter l’expérience.

Cultivez le plaisir de découvrir et d’apprendre autrement qu’avec des écrans dans des gestes du quotidien : à l’épicerie, profitez-en pour découvrir de nouveaux aliments, au parc, observez les arbres et les fleurs, au musée, faites diverses observations et posez des questions au guide, etc. Profitez de toutes ces occasions pour connecter les enfants au monde réel.