L’humoriste et animateur Jérémie Larouche raconte ses souvenirs d'enfance.

Un texte de Yohane Cassabois

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, l’humoriste et animateur Jérémie Larouche se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée?

J’étais le grand tannant TDAH qui parle toujours et qui fait rire la classe. Je dessinais constamment. J’adorais les arts et, inévitablement, on me choisissait en dernier en sport. J’ai eu une passe punk avec les cheveux bleus en spikes, puis la beaucoup-trop-longue chaîne qui relie ton beaucoup-trop-grand pantalon à un portefeuille de cuir avec beaucoup-trop-rien dedans. Pour vrai… pourquoi j’avais un portefeuille? À cet âge-là, t’as, genre, ta passe d’autobus et ta carte d’assurance maladie (pas moi : mes parents ne me faisaient pas confiance, parce que je perdais tout!).

Jérémie Larouche Photo : Gracieuseté de Jérémie Larouche

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

À mon bal de finissants secondaire 5, j’ai reçu le prix de l’élève le plus drôle de sa promotion. (And the rest is history, ha! ha! ha!) Jérémie Larouche

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

J’aimerais ENCORE remercier Christian Urbain, mon prof de français de secondaire 2, qui, au lieu de me sortir de la classe parce que je disais de la marde, m’a fait joindre l’équipe d’impro. C’est le premier qui a vu mon désir de faire rire comme une force, et ça a changé ma vie. Jérémie Larouche

- Pour vous, la récré, ça rimait avec…

… fuir un ballon chasseur qui se dirige TOUJOURS vers mon visage. Des fois, quand j’y repense, je le prends perso. C’est pas normal que TOUT LE MONDE te garnotte le ballon chasseur dans la face à TOUTES les récrés… parfois même le monde de ton équipe! Là, tu vas me dire, Radio-Canada : Oui, mais Jérémie, suivez le jeu! Vous êtes distrait! Hey, Rad-Can… tu t’attends pas à recevoir un ballon chasseur dans la face quand tu joues pas! Puis que t’es à la bibliothèque… en secondaire 5! J’étais pas juste pas bon!

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Probablement que je rêvais aux films de la trilogie Retour vers le futur… J’écoutais vraiment ça souvent. L’histoire, la réalisation, la musique, les acteurs qui se jouent à plusieurs époques… tout est parfait!

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

J’ai eu beaucoup de plaisir avec ma gang d’impro. C’est là que j’ai bâti ma confiance, que j’ai fait presque toutes mes premières expériences et, surtout, c’est là que je me suis trouvé!

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous au jeune Jérémie?

Je briserais le continuum espace-temps si j’allais interagir avec moi-même. C’est une très, TRÈS mauvaise idée, ça, Radio-Canada… je vous l’ai dit que j’aimais les films Retour vers le futur. Jérémie Larouche

Imaginez si on remontait en 1928 pour empêcher John Aird de déposer le rapport de la commission Aird. Eh là là… on n’aurait pas eu de Radio-Canada. C’est tragique! Pas de Radio-Canada, ça veut dire pas d’émission À la semaine prochaine… Mauvais exemple! Mais ce serait tragique pour d’autres raisons!