Si parfois votre enfant est de fort mauvais poil, nos trucs simples pourraient vous aider à chasser sa mauvaise humeur. Ça vous dit d’essayer?

Un texte de Nadine Descheneaux

N’en faites pas tout un plat

Votre enfant peut ressentir de la contrariété; c’est une réaction normale quand on vit une frustration (refus, attente, etc.). La première des choses est de lui permettre de vivre son émotion sans la minimiser, mais sans l’exagérer non plus. Accueillez ce que votre enfant vit en l’amenant à parler en lui posant des questions simples (Que se passe-t-il? Comment te sens-tu? Qu’est-ce qui est arrivé?), mais sans lui mettre des mots dans la bouche (Es-tu en colère?). Après avoir écouté ce qu’il ou elle a à dire, demandez-lui ce qui pourrait l’aider à mieux se sentir. Ainsi, l’enfant apprend à trouver une solution.

Utilisez la musique

Les jeunes réagissent beaucoup à leur environnement sonore. S’il y a trop de bruits autour, votre enfant aura peut-être de la difficulté à retrouver son sourire. Permettez-lui de se retirer dans une pièce, changez l’ambiance sonore ou encore mettez une musique douce afin de l’aider à se calmer.

Apprenez-lui à méditer

Plusieurs méditations guidées sont d’une grande aide pour les enfants en proie à de grandes émotions. Installez-vous ensemble pour écouter les directives. Ne lui imposez pas d’être totalement immobile. Faites preuve de douceur. Ainsi, votre jeune comprend qu’on peut agir sur la mauvaise humeur. Voici quelques méditations intéressantes : J’inspire, j’expire, La petite grenouille, la méditation de la pluie, la relaxation pour les petits ou la méditation anti-stress.

Créez un coin calme