L’Halloween, c’est tellement plus que des bonbons! C’est une occasion pour s’amuser… et avoir un peu peur! Voici 5 idées pour souligner la fête incontournable de l’automne.

Un texte de Nadine Descheneaux

Sur les plaines

Quand l’obscurité tombe sur les plaines d’Abraham, à Québec, les familles peuvent participer à nombreuses activités : une chasse au trésor, une balade dans les jardins d’Halloween, l’heure du conte, etc.

Du 1er octobre au 6 novembre

---

À la ferme Proulx

Apportez votre pique-nique pour vous amuser en pleine nature dans un terrain de jeu géant au 25e Festival de la citrouille de la ferme Proulx, en Outaouais. Vous pourrez repartir avec votre citrouille cueillie directement dans un des champs. Passez par la forêt mystérieuse, parcourez plusieurs labyrinthes, faites une randonnée en charrette, dépensez votre énergie dans les structures de jeux et visitez une des deux maisons hantées… au choix selon votre degré de bravoure!

Jusqu’au 31 octobre, à la ferme Proulx à Cumberland (Ottawa)

---

En mode balado avec Metropolis Bleu

Vos ados aiment les histoires qui font peur? Proposez-leur l’écoute d’un des trois balados inédits du Festival Métropolis Bleu. Trois récits effrayants écrits par Patrick Isabelle, Véronique Drouin et Magali Laurent et lus par des comédiennes et comédiens professionnels.

---

En livre audio avec BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Les plus jeunes peuvent visiter la section R@conte-moi sur l’Espace Jeunes pour trouver des histoires à écouter en lien avec l’Halloween comme Cruelle Cruellina, L’araignée géante, L’araignée et la mouche, Cendrillon Squeletton, L’Halloween et Napoléon et bien d’autres.

---

En images avec le livre L’Halloween au Québec

Cet imagier tout en photos fait découvrir la fête aux bouts de chou de même qu’à ceux et celles qui viennent d’arriver dans la province. Captivant! On propose un survol des origines et des traditions qui entourent l’Halloween en plus de proposer deux bricolages simples.

L’Halloween au Québec, Nathalie Desjardins, Auzou, 2021. ISBN : 9 782 898 241 208. 9,95 $