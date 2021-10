La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs… Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, le bédéiste Alex A., créateur de L'Agent Jean, se prête au jeu.

- Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée?

J’étais un beau mélange du timide et du comique. Les premières semaines d’une nouvelle année, je ne disais pas un mot et j’observais les autres autour de moi, mais lorsque ma timidité commençait à disparaître et que, peu à peu, je prenais ma place et me faisais des amis, je pouvais vraiment me mettre à déconner en classe et à faire rire autant les élèves que les profs.

J’ai d’ailleurs été mis en nomination comme le clown de l’école en 5e secondaire! Alex A.

Alex A. et sa peluche prénommée Pitou bleu Photo : Gracieuseté d'Alex A.

- Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

J’ai gagné une médaille pour la meilleure moyenne de ma classe en 1re secondaire (83,7 % si je me souviens bien, ce qui, avouons-le, n’est pas une note si élevée). Sinon, je ne sais pas si ça compte comme un Méritas, mais j’ai rarement gagné les concours de dessin annuels qu’organisait mon école primaire. Et ça, je crois que j’aurais dû!

- Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Danielle Robert, qui a été mon enseignante en 4e et en 6e année. C’est la meilleure prof que j’ai eue. Elle avait une façon tellement vivante d’enseigner. Alex A.

Avec elle, on ne se sentait jamais pris dans un cadre rigide. Elle me laissait même du temps en classe pour travailler sur mes projets de BD! Un professeur qui s’adapte à ses élèves, ça vaut de l’or.

- Pour vous, la récré, ça rimait avec…

Chercher comment éviter les sports qui ne me tentaient pas. (Et, au primaire, il n’y en avait qu’un malheureusement : le ballon-chasseur.) Mais, lorsqu’il pleuvait, là, j’aimais la récré, car je pouvais rester à l’intérieur pour dessiner!

- À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Je rêvais au jour où je pourrais ENFIN choisir comment j’allais passer mes journées au lieu de me faire imposer des cadres et des règlements arbitraires.

Je rêvais aussi de vivre dans un univers d’art et de création. Alex A.

Alex A., avec un dessin inspiré d’un album jeunesse trouvé à la bibliothèque de son école, l’histoire d’un enfant et son crocodile. Photo : Gracieuseté d'Alex A.

Retrouvez l'œuvre d'Alex A., L'Agent Jean, sur la zone Jeunesse de Radio-Canada.

- Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

Oui! J’ai connu un de mes meilleurs amis en 5e année et nous continuons de nous voir et de nous parler régulièrement. Nous avons même acheté ensemble une grande terre dans le nord! J’ai la certitude que Karl et moi resterons amis jusqu’à notre mort.

Alex A. et ses amis Photo : Gracieuseté d'Alex A.

- Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous au jeune Alex A.?

T’as le droit de pleurer. :)