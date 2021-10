Il existe une multitude de plateformes où trouver de l’information, que ce soit les journaux papier ou télévisés, les magazines d’actualité, les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et TikTok, les pages communautaires Reddit ou 4chan ou encore la radio.

Quand on est jeune et qu’on a une curiosité infinie, où donner de la tête dans tout ça? Pourquoi est-ce essentiel de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde? Comment démêler le vrai du faux? Comment différencier un fait d’une opinion? Comment mesurer la crédibilité d’une source qui diffuse de l’information?

Estelle Fournier, 16 ans, collaboratrice de MAJ, part démystifier le monde de l’info en voyant comment se font les choix éditoriaux des médias traditionnels et en cherchant à comprendre le mécanisme des algorithmes des réseaux sociaux. Cette série de six capsules de cinq minutes, conçue en collaboration avec la Chaire de recherche en littératie médiatique multimodale de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), a pour vocation d’aider les préados à bousculer la pensée unique, à réfléchir à ce qu’ils et elles voient, lisent et entendent, et à se forger leur propre opinion.

Estelle Fournier rencontre notamment :

Les journalistes Céline Galipeau, de Radio-Canada, Paul Arcand, du 98,5 FM, Rima Elkouri, de La Presse, Noémi Mercier, de Noovo, et Pierre-Olivier Zappa, de TVA

Les chefs et la cheffe de partis politiques François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul St-Pierre Plamondon et Dominique Anglade

Le professeur de journalisme à l’UQAM Jean-Hugues Roy

La directrice adjointe de l’information au Devoir Valérie Duhaime

Le cofondateur de Waverly Ai et ancien ingénieur de Google Philippe Beaudoin

À travers sa quête, Estelle apprend pourquoi le fait de s’informer permet d’avancer dans la vie en tant que citoyenne ou citoyen éclairé. En sa compagnie, les jeunes verront en quoi le savoir est gage d’une plus grande liberté individuelle et collective et est une des pierres angulaires de la démocratie.

