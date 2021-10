C’est entre 3 et 5 ans que les enfants commencent à se comparer aux autres. Comment faire pour que ce réflexe ne devienne pas envahissant?

Un texte de Nadine Descheneaux

C’est autour de trois ans que les enfants commencent à s’intéresser un peu plus aux autres autour et y vont des premières comparaisons. Si elles sont d’abord davantage portées sur l’apparence physique, elles deviendront un peu plus pointues par la suite (vers 5 ans environ). Les enfants regardent comment les autres jouent, leurs vêtements, leurs jouets, leurs réalisations, leurs habiletés, etc.

Des enfants se comparent à la négative (les autres sont mieux, c’est leur tour en premier, etc.) tandis que d’autres se survalorisent (ils et elles font mieux que les autres).

Voici quelques bons gestes pour aider les enfants qui sont constamment en compétition avec les autres.