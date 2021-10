Apprendre à jouer d’un instrument de musique permet à votre enfant de développer plusieurs compétences. En voici cinq bienfaits.

Excellente stimulation pour le cerveau

Pas de doute : la musique stimule le développement cérébral de votre enfant. En apprenant un instrument, votre artiste en herbe exerce sa mémoire et sa concentration, apprend à organiser ses idées et développe sa dextérité et son contrôle des mouvements.

Art de s’exprimer

La musique permet aux enfants de découvrir une autre façon d’exprimer leurs émotions et, du même coup, de s’affirmer. Et par ricochet, elle contribue à l’estime de soi.

Efficace discipline

La pratique d’un instrument exige une certaine discipline (répétitions et présence aux cours). L’enfant comprend que pour parvenir à jouer une pièce ou une gamme, on doit s’exercer. En y mettant des efforts constants, l’enfant réussit. C’est une méthode de travail à apprendre (faire preuve de persévérance, bien travailler, accepter les erreurs, faire des efforts, etc.) et qu’il sera possible de transposer à d’autres situations, à l’école, par exemple.

Réduction de l’anxiété

Des études prétendent que l’apprentissage de la musique réduirait l’anxiété chez les enfants. Le stress agirait moins sur les musiciens et musiciennes en herbe.

Aide au développement physique

Jouer d’un instrument, c’est physique. Plusieurs parties du corps sont impliquées. Votre enfant doit ainsi apprendre à coordonner ses mouvements, à adopter une bonne posture, à s’entraîner à l’indépendance des mains/doigts, etc.