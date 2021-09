Ces activités vous promettent beaucoup de plaisir et de découvertes pour le long week-end, que ce soit dehors ou à l’extérieur. Amusez-vous!

Un texte de Nadine Descheneaux

Ara Féria Automnale

Visitez une forêt fantastique où vous vivrez mille et une aventures. En tout, plus de 45 activités éducatives, immersives ou amusantes sont offertes pour une journée bien remplie. Parmi les possibilités : effectuer un parcours à obstacles, participer à un jeu-questionnaire sur les drapeaux du monde, apprendre à s’orienter avec les points cardinaux, parcourir un labyrinthe, reconstituer un casse-tête géant, jouer au tic-tac-toe basket ou au sudoku grand format, etc.

ARA FÉRIA AUTOMNALE, à Saint-Calixte.

---

Parcours lumineux

En automne, il fait noir tôt… donc le plaisir des sentiers illuminés commence tôt aussi! Profitez du long week-end pour visiter l’un de ces trois parcours lumineux : Tonga Lumina, à Mont-Tremblant, Jardins de lumière, au jardin botanique de Montréal, ou Foresta Lumina, à Coaticook.

---

Pour les adeptes de sport… et de sciences!

Les sports et la science forment tout un duo! C’est au Musée POP, à Trois-Rivières, que vous en aurez la preuve avec l’exposition participative Le match parfait : sports vs science. Toute la famille apprendra comment la science et la technologie ont contribué à l’amélioration des performances sportives. Ici, vous n’êtes pas que le public : vous participerez à divers tests et expériences. Enfilez vos espadrilles et faites un tour au musée.

D’autres expositions sont présentées au musée et vous intéresseront peut-être aussi : Attache ta tuque! (sur la culture québécoise), L’ADN des superhéros (un parcours pour stimuler l’estime de soi des enfants) et Si la faune m’était sculptée (sur l’art animalier).

Musée POP, à Trois-Rivières

---

Au zoo l’automne

Les animaux adorent les visites à l’automne, ne l’oubliez pas. Que ce soit au Zoo de Granby, au Zoo sauvage de Saint-Félicien ou encore au zoo Ecomuseum, à Sainte-Anne-de-Bellevue, vous pouvez satisfaire la curiosité de vos petits amoureux et petites amoureuses des bêtes. De votre côté, vous apprécierez le fait qu’il y a moins de gens. N’oubliez pas de vérifier s’il est préférable de réserver votre billet!

---

Cap sur les étoiles

Au Planétarium Rio Tinto Alcan, initiez les petits curieux et petites curieuses à l’astronomie avec deux films (présentés en programme double) : Polaris et Lucia et le secret des étoiles filantes. Dans le premier film, un ours polaire rigolo du pôle Nord et un manchot du pôle Sud se posent beaucoup de questions. Ensemble, ils construisent un observatoire et un vaisseau spatial qui leur permettront de découvrir les secrets des longues nuits aux pôles de la Terre et d’explorer des planètes. Dans le second film, les deux amis s’interrogent sur les étoiles filantes et rencontrent Lucia, un colibri passionné, qui les aide à mieux comprendre ce phénomène. À partir de 4 ans.