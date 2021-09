Le cerveau des petites filles et des petits garçons d’âge préscolaire dispose d’une grande capacité d’adaptation, ce qui leur permet de reproduire facilement des sons et d’acquérir de nouveaux mots.

Un texte de Yohane Cassabois

C’est une période propice pour apprendre une langue seconde et enrichir son vocabulaire. Les 20 vidéos bilingues de Zoomizoom montrent aux 3 à 5 ans un univers fantaisiste dans lequel l’apprentissage devient source d’amusement.

L’humour et le jeu pour assimiler des mots

Dans chacune des émissions, on jongle du français à l’anglais pendant 15 minutes pour apprendre des mots en compagnie de Floralie et Jay Jay à l’animation, et des enfants Amelia et Sami. La joyeuse bande composée de Mamigo, Léa, Pablo et Alfie se joint à la fête. L’action de la série se déroule au parc Zoomizoom, au cœur duquel on parle d’oiseaux, de couleurs, de l’importance des rayons du soleil dans la vie quotidienne, des choses rigolotes qu’on peut faire avec nos mains (jongler, animer des marionnettes, dessiner…), de fabrication de miel ou encore de traces de pas. Autant de sujets qui fascinent et intriguent les enfants.

Amelia Photo : Téléfiction

Sami Photo : Téléfiction

Des bases pour s'exprimer dans une des deux langues officielles du Canada

Les jeunes enfants de familles nouvellement arrivées au pays, les élèves en classe d’immersion ou les bouts de chou que les parents veulent initier au français ou à l’anglais de façon ludique et divertissante trouveront dans Zoomizoom un outil pédagogique simple, pratique et efficace.

Un raton laveur et une peluche Photo : Téléfiction

Des valeurs d’entraide et d’ouverture d’esprit

La série relève d'une initiative de Patrimoine Canada, est produite par CBC/Radio-Canada et est réalisée par Téléfiction, à qui on doit notamment les émissions Salmigondis, Toc toc toc et Monsieur Craquepoutte. Dans le monde de Zoomizoom, la diversité est reine et on célèbre des valeurs d’entraide, d’écoute et de partage. Conjuguées à l’apprentissage de nouveaux mots, ces valeurs aident les petites filles et les petits garçons à s’ouvrir au monde qui les entoure.

Mamigo et Sami Photo : Téléfiction

Léa Photo : telefiction

---------------------------------------

Où voir Zoomizoom?

Les vidéos de Zoomizoom sont présentées gratuitement sur la Zone des petits de Radio-Canada et sur la plateforme Mauril.